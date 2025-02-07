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Военное обозрение

ВМС КСИР показали переделанный из южнокорейского контейнеровоза авианосец для вертолётов и БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня, 6 февраля, в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана состоялась торжественная церемония ввода в состав военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции нового авианосца для беспилотников, названного в честь командира КСИР Бахама Багери, погибшего в ходе ирано-иракской войны в 1980-х годах, пишет издание Press TV.

Судно получило название IRIS Shahid Bagheri и стало важным дополнением к военно-морским силам Ирана.

В материале говорится, что авианосец представляет собой мобильную платформу для проведения операций с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вертолетов в открытых водах. Корабль оснащен 180-метровой взлетно-посадочной полосой, что позволяет ему осуществлять миссии с участием нескольких эскадрилий беспилотников и нести на борту различные типы боевых и вспомогательных вертолетов.

Кроме того, в трюме корабля располагаются легкие ракетные катера и морские дроны, спускаемые с помощью подъемника из специальных отделений в левом и правом борту.

Что характерно, новый иранский авианосец построен не с нуля, а создан на базе южнокорейского судна-контейнеровоза Perarin.

Командующий военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири, выступая на церемонии, отметил, что переоборудование коммерческого судна в авианосец заняло два года. Он подчеркнул, что Shahid Bagheri обладает операционной дальностью в 22 000 морских миль, что позволяет ему выполнять миссии в удаленных водах в течение целого года без необходимости дозаправки.

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается, что авианосец также оснащен системами ПВО ближнего и дальнего радиуса действия, разведывательным оборудованием и диспетчерской вышкой для управления полетами. Из вооружения на Shahid Bagheri имеется восемь наклонных контейнерных пусковых установок противокорабельных крылатых ракет, восемь пусковых установок для легких многоцелевых зенитных ракет, а также артиллерийские установки.

Введение этого судна в состав флота КСИР является важным шагом в укреплении обороноспособности и сдерживающего потенциала Исламской Республики Иран в удаленных водах, а также в защите национальных интересов страны

– заявил Тангсири.

Эксперты отмечают, что новый авианосец может стать важным инструментом для обеспечения безопасности морских путей и защиты интересов Ирана в условиях растущей напряженности в регионе.

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Страны
Иран
Южная Корея
Проекты
Авианосец
БПЛА
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