Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ на Украину

Украинские пилоты прошли подготовку во Франции, отметил министр ВС страны Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены на Украину.

"6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000, - написал Лекорню в X. - Первые самолеты сегодня доставлены на Украину".

По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

В начале июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов и планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце 2024 года. В октябре министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уточнил, что поставки самолетов намечены на первую половину 2025 года.

Лекорню не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, однако ранее газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей.