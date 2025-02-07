Войти
ТАСС

Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ на Украину

517
0
0
владимир Зеленский и Себастьян Лекорню
владимир Зеленский и Себастьян Лекорню.
Источник изображения: www.lejdd.fr

Украинские пилоты прошли подготовку во Франции, отметил министр ВС страны Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены на Украину.

"6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000, - написал Лекорню в X. - Первые самолеты сегодня доставлены на Украину".

По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

В начале июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов и планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце 2024 года. В октябре министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уточнил, что поставки самолетов намечены на первую половину 2025 года.

Лекорню не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, однако ранее газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 18:18
  • 1
К какой войне готовится Россия
  • 07.02 18:02
  • 7500
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.02 17:48
  • 389
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 07.02 13:46
  • 5
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 07.02 10:38
  • 1
Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу
  • 07.02 10:29
  • 19
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.02 09:02
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 07.02 03:02
  • 2
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)
  • 07.02 02:23
  • 1
Первый замглавы «Ростеха» анонсировал начало полётов обновлённого самолёта SJ-100 с российским авиадвигателем ПД-8
  • 06.02 18:24
  • 0
Ответ на "Путин отменил межвидовой статус военных округов в России"
  • 06.02 18:10
  • 1
Словенский грузовой беспилотник Nuuva V300 впервые поднялся в воздух. Он может перевозить 272 килограмм груза на расстояние до 555 километров
  • 06.02 15:41
  • 1
Путин отменил межвидовой статус военных округов в России
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)