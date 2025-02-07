Корпус морской пехоты США получит подводного робота-сапера для обезвреживания взрывоопасных предметов

Источник изображения: topwar.ru

Специализирующаяся на подводной робототехнике американская компания Greensea IQ заключила контракт на сумму 5,36 миллиона долларов на поставку амфибийных подводных аппаратов Bayonet 250 для проекта Littoral Explosive Ordnance Neutralization (LEON) Корпуса морской пехоты США, пишет портал ESD.

В материале говорится, что амфибийный гусеничный робот Bayonet 250 предназначен для работы в условиях мелководья и прибрежной зоны, обеспечивая автономное выполнение задач по обнаружению и нейтрализации мин, а также других взрывных угроз. Это оборудование станет важным элементом модернизации Корпуса морской пехоты США, направленной на повышение безопасности и эффективности операций.

В пресс-релизе компании указано, что данный аппарат «превосходит строгие требования проекта LEON, направленного на повышение возможностей по обезвреживанию взрывных устройств в прибрежных зонах».

Что касается самого робота, он является частью серии подводных аппаратов Bayonet, разработанных Greensea IQ. По данным разработчика, благодаря низкому профилю и высокой устойчивости гусеничный беспилотник модели 250 способен бесперебойно работать даже при высоте волн до 1,8 метра.

Источник изображения: topwar.ru

В подводном режиме аппарат способен преодолевать до 16 км, а на суше — до 38 км на одном заряде. Скорость движения составляет около 2,8 км/ч, что обеспечивает высокую плотность сканирования.

Источник изображения: topwar.ru

Bayonet 250 способен функционировать в трех режимах: автономном, на тросе или через радиосвязь с использованием специального буя.

Источник изображения: topwar.ru

Этот контракт подчеркивает нашу приверженность поддержке Корпуса морской пехоты США с помощью передовых роботизированных решений для работы в сложных и опасных условиях. Bayonet 250 станет универсальной автономной платформой для обезвреживания взрывных устройств в сложных прибрежных зонах

– заявил вице-президент по развитию оборонного бизнеса Greensea IQ Пако Сантана.

Как пишут авторы статьи, проект LEON является ключевой частью стратегии «роботизированной революции» Корпуса морской пехоты США, которая нацелена на повышение безопасности личного состава и оперативной эффективности при выполнении миссий в прибрежных зонах по всему миру.