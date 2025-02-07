Польша начинает серию дивизионных учений - начальник Генштаба

В первом учении примут участие более 9 тыс. солдат

Минск. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - В 2025 году пройдут масштабные учения с 18-й "Железной" механизированной дивизией, в дальнейшем планируется поочередно провести аналогичные учения с другими дивизиями в составе Войска Польского, заявил начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула.

"Мы возвращаемся к формуле дивизионных учений. В этом году это будут учения под кодовым названием Iron Defender ("Железный защитник")", - сказал Кукула, которого цитирует пресс-служба Генштаба.

"Они будут направлены в первую очередь на проверку того, в какой степени нам удалось интегрировать приобретенное на данный момент вооружение. А также должны ответить на вопрос, насколько мы готовы к крупнейшей революции, которая вскоре произойдет, - а именно к появлению в польском небе самолета F-35. Он произведет революцию во всей системе, во всей модели управления боем и во всей модели управления информацией в вооруженных силах", - отметил он.

Сообщается, что в учении "Железный защитник" примут участие более 9 тыс. солдат 18-й механизированной дивизии, а также подчиненных ей частей.

18-я "Железная" механизированная дивизия была сформирована по решению министра обороны Польши в 2018 году. В ее состав входят 1-я Варшавская бронетанковая бригада, 9-я механизированная Люблинская бригада, 21-я бригада подгальских стрелков, 18-й полк материально-технического обеспечения, 18-й зенитный полк, 18-й артиллерийский полк, 18-й саперный полк, 18-й разведывательный батальон и 18-й командный батальон.