Началась планетарная "гонка беспилотников" - Мнения ТАСС

Никита Данилов — о беспилотных авиационных системах и будущем человечества рядом с ними

Многочисленные сообщения об атаках БПЛА на российские регионы не без оснований вызывают тревогу у россиян и создают вокруг всей беспилотной индустрии негативный информационный фон. Между тем с точки зрения технического прогресса именно "беспилотье" — это будущее человечества.

В беспилотной отрасли практически все имеет двойное назначение — от безобидных любительских дронов, предназначенных для видео- и фотосъемки, до переделанных в беспилотники легкомоторных самолетов. Однако это вовсе не значит, что при виде любого летящего дрона стоит впадать в панику. Вспоминая историю, — в начале развития самолетостроения к крылатым машинам обыватели тоже относились с опаской, а большой разницы между военными и гражданскими аэропланами не было.

Конечно, в наши дни неподготовленный человек тоже самостоятельно не сможет достоверно оценить, опасен тот или иной беспилотный аппарат или нет. С этим и у подготовленных людей бывают проблемы. Достаточно вспомнить, как охрана одного из инфраструктурных предприятий в прошлом году обстреляла пролетавший мимо и производивший санкционированную аэрофотосъемку "кукурузник", приняв его за вражеское беспилотное воздушное судно. К счастью, тогда чудом обошлось без жертв.

Выявление и нейтрализацию находящихся в воздушном пространстве с террористическими целями беспилотников стоит отдать на откуп профессионалам, вооруженным различными системами опознавания, подавления и перехвата. Но здесь стоит констатировать: российская система противовоздушной обороны работает хорошо. С точки же зрения обычного человека, помочь им можно, используя такие приложения, как, например, Радар.НФ от "Народного фронта".

Страх перед дронами у людей, далеких от боевых действий, сродни аэрофобии, когда пассажиры испытывают панические атаки, оказавшись в самолете, просто потому, что не контролируют ситуацию. Но при этом авиатранспорт, по статистике, является самым безопасным. А обеспечивают эту безопасность работающие в отрасли специалисты — от пилотов и бортпроводников до авиадиспетчеров и техников. Стало быть, профи можно в данном контексте доверять. И это в целом одинаково справедливо и для пилотируемой, и для беспилотной авиации.

При этом надо принять как данность: с каждым годом в быту для тех или иных гражданских миссий будет использоваться все больше беспилотников. Основные причины этого явления — экономические. Когда-то мобильные телефоны были редкостью и экзотикой. А сейчас без смартфона представить жизнь современного человека невозможно. С дронами будет так же. В нашей стране, по данным Минпромторга, за 2024 год выпустили в 2,5 раза больше гражданских БПЛА, чем за 2023-й. Прогноз на 2025 год — новое двукратное увеличение объемов выпуска. Рост производства беспилотников и расширение количества сфер, где они используются, — общемировая тенденция. Нестабильность в международных отношениях и связанные с ней военные конфликты, безусловно, ускоряют развитие беспилотной техники, но дело не только в них. Автоматизация и роботизация производственных процессов, транспорта позволяют выигрывать в финансовом плане и экономят время, что в текущей глобальной экономической модели является решающим фактором.

На планете идет настоящая беспилотная гонка. И если мы отстанем в ней, нас просто сомнут

Нельзя не отметить еще одно преимущество беспилотников — доступность для широких масс (при наличии соответствующего разрешения). Простейшими дронами может управлять почти каждый желающий. Для этого достаточно пройти простой и краткий курс обучения, включающий базовые технические составляющие. Оказаться за джойстиком пульта управления дроном на практике проще, чем за рулем автомобиля. Даже права для этого пока не нужны. Конечно, промышленное или военное использование БПЛА, как и участие в гонках дронов, которые теперь официально являются видом спорта, требуют гораздо более серьезной профессиональной подготовки. Но для того, чтобы сделать красивое видео для соцсетей или просто полетать для удовольствия, достаточно базиса. Не случайно президент России Владимир Путин, понимая всю сложность ситуации с несанкционированными полетами БПЛА в небе России, тем не менее дал указание проработать вопросы, связанные с открытием воздушного пространства РФ для гражданских беспилотников.

Естественно, при взрывном (в переносном смысле) росте использования дронов одними средствами ПВО и прочими способами перехвата летательных аппаратов все проблемы с безопасностью не решить. Как и "бумажными" запретами на полеты. Тем более что "плохие парни" эти запреты соблюдать все равно не будут.

Что же может помочь сделать применение беспилотников по-настоящему безопасным? Ответ уже давно найден — цифровые платформы с элементами искусственного интеллекта, которые обеспечивают мониторинг полетов, защиту инфраструктурных, промышленных и гражданских объектов от атак БПЛА. Такие платформы объединяют комплексы наблюдения за беспилотниками, средства кинетического воздействия и радиоэлектронной борьбы с ними, идентифицируют дроны по принципу "свой — чужой". Кстати, в данные платформы удачно интегрируются навигационные космические технологии — взять тот же ГЛОНАСС.

Кто-то сочтет появление таких комплексов фантастикой и проектом далекого будущего. Но на самом деле они уже разработаны сразу несколькими отечественными компаниями и локально функционируют в экспериментальных режимах, подтверждая свою состоятельность. Еще в апреле 2023 года во время визита на предприятие, где запускалось производство отечественных беспилотных авиационных систем, глава российского государства публично отметил важность развития таких платформ. Теперь же их масштабирование и глобализация — следующий шаг в развитии отрасли. Именно они помогут тесное пока небо, в которое с опаской смотрят многие люди, сделать просторным и открытым для всех.

Данилов Никита

Генеральный директор и основатель компании "Флай Дрон"