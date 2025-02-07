Войти
Военное обозрение

«Для сдерживания России»: через два года ВМС Финляндии планируют ввести в эксплуатацию первый корвет класса Pohjanmaa

560
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Долгое время, достаточно протяженная российско-финская граница была одной из самых спокойных. Нарушителями, как правило, оказывались либо звери, часто встречающиеся в лесистой местности, либо местные жители, которые, увлекшись сбором грибов или ягод, могли пересечь запретные линии.

Теперь, когда Финляндия стала членом НАТО, граница приобретает оттенок напряжённости. При этом финское руководство не скрывает того, что страну ведут по пути милитаризации с прицелом на противостояние России.

Один из самых свежих фактов уменьшения доверия между Финляндией и Россией – строительство Финляндией первого корвета класса Pohjanmaa. Финская судостроительная компания Rauma Marine Constructions (RMC) объявила о завершении строительства корпуса этого судна. Далее новый объект финских ВМС пройдет достройку для подготовки к спуску на воду, который запланирован уже на эту весну. В Хельсинки прямо говорят о том, что это «часть программы по сдерживанию России».

Корвет будет иметь длину 117 метров, ширину 16 метров, осадку пять метров и экипаж из 70 человек. Комбинированная дизель-электрическая и газовая (CODLAG) силовая установка, включающая газовую турбину GE LM2500 и четыре генератора MAN мощностью 1920 кВт, сможет развивать максимальную скорость более 26 узлов.

На борту корвета будет находиться 57-мм морская пушка, ракеты класса «земля-земля», ракеты класса «земля-воздух», торпеды, мины и пулеметы, установленные на удаленных боевых модулях. Saab заявил, что предоставит систему управления боем, которая будет включать АФАР и 3D-радары ближнего действия.

Для осуществления круглогодичных операций в Балтийском море, судно также будет иметь ледопроходимость. По условиям контракта, первые два корвета класса Pohjanmaa планируется ввести в эксплуатацию в 2027 и 2029 годах соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
LM2500
Компании
MAN
Проекты
NATO
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 18:18
  • 1
К какой войне готовится Россия
  • 07.02 18:02
  • 7500
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.02 17:48
  • 389
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 07.02 13:46
  • 5
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 07.02 10:38
  • 1
Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу
  • 07.02 10:29
  • 19
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.02 09:02
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 07.02 03:02
  • 2
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)
  • 07.02 02:23
  • 1
Первый замглавы «Ростеха» анонсировал начало полётов обновлённого самолёта SJ-100 с российским авиадвигателем ПД-8
  • 06.02 18:24
  • 0
Ответ на "Путин отменил межвидовой статус военных округов в России"
  • 06.02 18:10
  • 1
Словенский грузовой беспилотник Nuuva V300 впервые поднялся в воздух. Он может перевозить 272 килограмм груза на расстояние до 555 километров
  • 06.02 15:41
  • 1
Путин отменил межвидовой статус военных округов в России
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)