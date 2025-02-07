«Для сдерживания России»: через два года ВМС Финляндии планируют ввести в эксплуатацию первый корвет класса Pohjanmaa

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Долгое время, достаточно протяженная российско-финская граница была одной из самых спокойных. Нарушителями, как правило, оказывались либо звери, часто встречающиеся в лесистой местности, либо местные жители, которые, увлекшись сбором грибов или ягод, могли пересечь запретные линии.

Теперь, когда Финляндия стала членом НАТО, граница приобретает оттенок напряжённости. При этом финское руководство не скрывает того, что страну ведут по пути милитаризации с прицелом на противостояние России.

Один из самых свежих фактов уменьшения доверия между Финляндией и Россией – строительство Финляндией первого корвета класса Pohjanmaa. Финская судостроительная компания Rauma Marine Constructions (RMC) объявила о завершении строительства корпуса этого судна. Далее новый объект финских ВМС пройдет достройку для подготовки к спуску на воду, который запланирован уже на эту весну. В Хельсинки прямо говорят о том, что это «часть программы по сдерживанию России».

Корвет будет иметь длину 117 метров, ширину 16 метров, осадку пять метров и экипаж из 70 человек. Комбинированная дизель-электрическая и газовая (CODLAG) силовая установка, включающая газовую турбину GE LM2500 и четыре генератора MAN мощностью 1920 кВт, сможет развивать максимальную скорость более 26 узлов.

На борту корвета будет находиться 57-мм морская пушка, ракеты класса «земля-земля», ракеты класса «земля-воздух», торпеды, мины и пулеметы, установленные на удаленных боевых модулях. Saab заявил, что предоставит систему управления боем, которая будет включать АФАР и 3D-радары ближнего действия.

Для осуществления круглогодичных операций в Балтийском море, судно также будет иметь ледопроходимость. По условиям контракта, первые два корвета класса Pohjanmaa планируется ввести в эксплуатацию в 2027 и 2029 годах соответственно.