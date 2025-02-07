США смогут заняться вопросами сектора Газа только после победы Израиля над ХАМАС - шеф Пентагона

Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа. Архивное фото.

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - США смогут заняться вопросами, связанными со статусом сектора Газа, только после того, как Израиль уничтожит движение ХАМАС, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Уничтожая террористов, которые стремятся уничтожить Израиль, вы приносите мир (...), и я поддерживаю это. То, что произойдет после этого, - это более долгий разговор", - сказал он.

Он добавил, что не хотел бы использовать "американские военные сапоги", когда в этом нет необходимости.

Накануне президент США Дональд Трамп на пресс-конференции не исключил, что Вашингтон может взять Газу под свой контроль и отправить в сектор свои войска.

"Что касается Газы, мы сделаем все необходимое. Если это необходимо, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос об отправке американских войск для заполнения вакуума безопасности в анклаве.