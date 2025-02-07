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Интерфакс-АВН

В Йошкар-Олинском соединении РВСН на маршруты боевого патрулирования выведены ПГРК "Ярс" - Минобороны РФ

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" в Йошкар-Олинском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России.

"В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Расчеты ПГРК "Ярс" выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения", - сказали в ведомстве.

Военнослужащие также решают вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам. В ходе маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".

Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, отметили в ведомстве.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

По официальным данным, "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

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