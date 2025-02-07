Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Формирования киевского режима применяют в настоящее время достаточно крупные и тихоходные беспилотники, созданные на основе сверхлегких самолетов.

В то же время, по открытым данным, обнародованным ещё на форуме "Армия-2015", самая новая версия отечественной ракетно-пушечной самоходной зенитной установки "Тунгуска М1" оборудована новым прицелом с тепловизионным каналом и возможностью автоматического сопровождения воздушных целей.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Это позволяет более качественно видеть летающие объекты ночью и при неблагоприятных погодных условиях. Поэтому, можно предположить, что украинские летающие камикадзе не стали бы большой проблемой для модернизированных "Тунгусок". К тому же на них есть и традиционные радиолокационные станции.

Напомним, что отечественные ЗРПК вооружены восемью ракетами и двумя двуствольными автоматами калибра 30 мм. В плане огневой мощи они превосходят германские "Гепарды", состоящие на вооружении ВСУ, используемые как раз для борьбы с беспилотниками.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как и в случае с "Шилками", преимуществом "Тунгусок" является наличие более вездеходных гусеничных шасси, которые по сравнению с колесными меньше боятся пересеченной местности.

Лев Романов