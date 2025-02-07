Обеспечение безопасности Панамского канала отвечает национальным интересам США - Пентагон

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что защита Панамского канала от иностранного вмешательства и свободный доступ к нему входят в сферу интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщил Пентагон.

"Хегсет подчеркнул, что его главным приоритетом является защита интересов национальной безопасности США под руководством президента Трампа, включая обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и его защиту от иностранного вмешательства", - говорится в сообщении о беседе Хегсета с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего.