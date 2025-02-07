США и Израиль будут совместно противостоять угрозам региону со стороны Ирана - Пентагон

Флаги США и Израиля в Иерусалиме.

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи подтвердили намерение двух стран сообща противостоять угрозам со стороны Ирана.

"Стороны согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над противостоянием этим вызовам", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о встрече.

При этом Хегсет "положительно оценил военные операции Израиля, которые значительно ослабили Иран".

Он подтвердил готовность Вашингтона способствовать безопасности Израиля, а также поддержку его права на самооборону.