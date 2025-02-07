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Интерфакс-АВН

Су-57 примет участие в летной программе авиасалона в Индии - "Ростех"

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о готовности к совместному производству истребителя в Индии

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Истребитель Су-57 будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025, который пройдет с 10 по 14 февраля в Бангалоре, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Истребитель примет участие в демонстрационных полетах. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан", - сообщили в пресс-службе "Ростеха" в четверг.

"Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне в Бангалоре. Наряду с совершенствованием самолета и его продвижением на новые рынки специалисты ОАК работают над расширением производственных мощностей, чтобы обеспечить растущий спрос на этот истребитель", - отметили в "Ростехе".

В свою очередь глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова приведены в сообщении, заявил, что у РФ есть различные предложения для индийских партнеров по данному самолету.

"Рособоронэкспорт предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя 5 поколения", - сказал он.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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