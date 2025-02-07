Посол Келин: РФ готова к очень серьезному разговору о достижении мира на Украине

Дипломат отметил, что в этом вопросе многое "будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев"

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Москва готова к очень серьезному разговору о мирном урегулировании конфликта на Украине, но не отходит от ранее занятой позиции. Об этом в интервью британскому телеканалу ITV заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу, - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, "готова ли Россия заключить мир с Украиной". - Мы изложили нашу позицию, и мы придерживаемся нашей позиции. Мне не кажется нужным это повторять. Мы также ведем наступление, что делает ситуацию более выгодной для нас, а нашу переговорную позицию - сильнее".

Как отметил посол, многое "будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев", однако РФ необходимо понимать, что будет обсуждаться на предстоящих переговорах. По словам посла, Россия готова вести их, опираясь на проект мирного соглашения, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года. Кроме того, из-за нелегитимности Владимира Зеленского Москва будет требовать проведения президентских выборов на Украине.

"Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы", - указал он.

Диалог с США

Как отметил Келин, в настоящий момент Москва осуществляет "очень предварительные контакты с американской стороной".

"Насколько я понимаю, это делается в контексте необходимости проверить позиции и определить границы возможного. Пока все находится на раннем этапе, и мы пока не слышали реальных предложений", - сказал Келин. "Сейчас мы с большой осторожностью подходим к ведению дел и серьезной совместной работы с американской администрацией, поскольку не понимаем, в какую сторону там намерены повернуть", - сказал Келин, добавив, что президент США Дональд Трамп был одним из архитекторов конфликта на Украине, который Вашингтон и Лондон продолжают разжигать.

По словам посла, вокруг вопроса об урегулировании конфликта на Украине слишком много информационного шума, поэтому "слишком рано говорить о том, к чему все придет".

"Иметь власть недостаточно, - добавил посол, отвечая на вопрос, каковы реальные возможности Трампа в качестве миротворца. - Необходимо, чтобы были структуры, подчиняющиеся президенту, которые верят в то, что они делают, умело ведут переговоры и еще много другого. И, конечно же, необходимо учитывать реальное положение вещей, так как многие черпают информацию из СМИ, разных других источников, но не понимают ситуацию на месте, на Украине. Главное, чего многие не понимают, - это первопричины конфликта, без устранения которых ничего не получится".