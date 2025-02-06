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Словенский грузовой беспилотник Nuuva V300 впервые поднялся в воздух. Он может перевозить 272 килограмм груза на расстояние до 555 километров

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Гибридно-электрический грузовой дрон Nuuva V300
Гибридно-электрический грузовой дрон Nuuva V300.
Источник изображения: Pipistrel Aircraft / YouTube

Словенская компания Pipistrel сообщила об успешном первом полете гибридно-электрического грузового дрона Nuuva V300, беспилотник испытали в режиме висения. Nuuva V300 имеет двухбалочную конструкцию с восемью пропеллерами для вертикального взлета и посадки и одним толкающим винтом в хвосте для горизонтального полета. Он сможет взлетать с неподготовленных площадок и перевозить до 272 килограмм груза на расстояние до 555 километров. Грузовой отсек расположен в центре и имеет объем около трех кубических метров, что позволяет разместить в нем до трех палет с грузом, загрузка происходит через носовую часть фюзеляжа. Позднее в этом году к испытаниям должен приступить второй экземпляр Nuuva V300.

Впервые проект грузового электрического беспилотного летательного аппарата Nuuva V300 был представлен Pipistrel в 2020 году. Для безопасности система управления аппарата имеет трехкратное резервирование. Помимо V300 компания Pipistrel также намерена выпустить его уменьшенный вариант Nuuvo V20 с грузоподъемностью до 20 килограмм.

Андрей Фокин

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Словения
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