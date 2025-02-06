Владимир Путин демонстрирует силу, отправляя в полет ядерные бомбардировщики после заявления Стармера (Daily Mail, Великобритания)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский на презентации украинских военных беспилотников в Киеве.

После громких угроз премьера Стармера в адрес России бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем, пишет Daily Mail. Британские читатели от души посмеялись над воинственной риторикой Лондона, которому нечего противопоставить российской военной мощи.

Уилл Стюарт (Will Stewart), Айван Стоун (Iwan Stone)

Владимир Путин начал новую демонстрацию силы, отправив на патрулирование бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Западные истребители были вынуждены следить за этими гигантскими машинами, когда они пролетали севернее Британии.

Боевые самолеты НАТО преследовали пару российских Ту-95МС на близком расстоянии, когда те в течение четырех часов совершали полет над Норвежским морем в сопровождении российских МиГ-31 и Су-33.

За несколько дней до этого Кир Стармер в полной драматизма речи пообещал "сокрушить военную машину кремлевского диктатора" и призвал европейских лидеров взять на себя более существенное бремя в противостоянии с Россией.

Стратегические бомбардировщики вылетели с авиабазы в Арктике. Когда они приблизились к территории членов НАТО, их начали сопровождать западные самолеты.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, — заявило министерство обороны России. — Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота".

Русские признали, что западные самолеты сопровождали бомбардировщики на близком расстоянии.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", — заявило кремлевское информационное агентство ТАСС.

Российское военное ведомство сообщило: "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Полет бомбардировщиков состоялся после того, как сэр Кир Стармер заявил европейским лидерам: "Нужно, чтобы все союзники активизировали свои усилия — особенно в Европе".

Премьер-министр Стармер стал первым после Брексита британским руководителем, приехавшим на заседание Европейского совета, где присутствовали 27 лидеров стран ЕС. Там он призвал участников саммита к укреплению военных связей.

Он заявил коллегам о необходимости "наращивать усилия", чтобы "сокрушить военную машину Владимира Путина", и "воспользоваться ослаблением российской экономики" (это "ослабление" существует лишь в мечтах западных политиков – в отличие от негативных экономических процессов в Европе, в частности, в Великобритании, — прим. ИноСМИ).

В мире усиливаются опасения, что украинский фронт может развалиться уже через шесть месяцев. На этом фоне премьер-министр призвал Европу не ослаблять давление и "поставить Киев в самое сильное из всех возможных положений".

Он сказал: "Нужно, чтобы все союзники активизировали свои усилия — особенно в Европе. Президент Трамп пригрозил России новыми санкциями, и понятно, что это вывело Путина из равновесия. Мы знаем, что его тревожит состояние российской экономики. Я здесь для того, чтобы вместе с нашими европейскими партнерами усилить давление, нанести удар по доходам от продажи энергоресурсов и по компаниям, снабжающим его заводы по производству ракет, а также сокрушить военную машину Путина. Потому что в конечном итоге это, наряду с нашей военной помощью, приблизит мир".

За несколько недель до этого появились сообщения о том, что подводная лодка британских ВМС отпугнула российский разведывательный корабль, курсировавший в районе, где находится "важная подводная инфраструктура Британии" ("разведывательным кораблем" британское издание именует океанографическое судно "Янтарь", — прим. ИноСМИ).

Судно "Янтарь" направилось в Средиземное море, преследуемое надводными кораблями и самолетами королевских ВВС. Произошло это после того, как британская субмарина в ноябре спугнула его в Северном море.

В прошлом месяце это судно вернулось и прошло курсом через Ла-Манш, где его снова сопровождали боевые корабли ВМС.

Насколько известно, этот случай произошел вблизи залива Уайдмут на северном побережье Корнуолла. Морские патрульные самолеты из состава королевских ВВС, а также минный тральщик Cattistock, патрульный корабль Tyne и вспомогательный корабль Proteus следили за каждым шагом "Янтаря" (т.е. целая британская эскадра следовала за невооруженным российским судном, — прим. ИноСМИ.

В конечном итоге экипаж "Янтаря" прислушался к "вежливому" предупреждению подводников, которые пожелали ему "доброго утра", и направился в сторону Средиземного моря.

Этой был очередной случай, когда экипажи российских кораблей обвиняют в подозрительных действиях.

В день Рождества почти 200 моряков королевских ВМС были вызваны на службу, чтобы следить за российскими военными кораблями, замеченными в Северном море и в Ла-Манше.

В пятницу 27 декабря в море вышел фрегат Somerset, чтобы вести наблюдение за российским корветом "Сообразительный" и судами обеспечения "Спарта II" и "Генерал Скобелев" на протяжении почти 500 морских миль.

Министр обороны Хили заявил в январе депутатам парламента: "Я также хочу, чтобы президент Путин услышал это послание: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не станем уклоняться от решительных действий по защите нашей страны".

Это происходит на фоне усиления напряженности между Россией и Британией из-за продолжающегося конфликта на Украине и британской поддержки Киева. В прошлом году один из главных кремлевских глашатаев и бывший президент пригрозил "потопить" Британию.

"Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие пару лет, — написал в своем личном аккаунте в социальных сетях Дмитрий Медведев. — Наши сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости".

Самолеты Ту-95 — это неотъемлемая составляющая российского ядерного арсенала. Но их также применяют для нанесения сокрушительных ударов ракетами в обычном снаряжении по Украине.

Впервые бомбардировщик Ту-95 поднялся в небо 70 лет назад, но он до сих пор является важной основой российских ядерных сил.

Этот исключительно шумный самолет — единственный в мире турбовинтовой стратегический бомбардировщик.

Комментарии читателей

Mildred69

Надо разрешить им посадку в Манчестере для дозаправки. Выглядят они великолепно.

Optimally Optimistic

Стармер издает множество звуков, рассказывая о том, что он сделает, но смысл всего этого в том, что ему нравится звук собственного голоса, потому что никто с ним разговаривать не желает. А как можно беседовать с говорящей куклой-марионеткой?

Richo8181

Кир Стармер заявляет, что может сокрушить российскую военную машину, но его заявления просто смехотворны. Большинство таких политиков живет в мире фантазий.

Hamletandghost

Над этим можно только посмеяться, что и делает большинство россиян.

Ex newyorker

У Британии вообще армия осталась? Король-то голый. Я имею в виду Стармера.

Gothgirl1313

Может, премьер-министру Британии лучше заткнуться?

Kevin Garnier

Я уверен, Путин трясется от страха, разве нет? Стармер — трусливый клоун, его никто всерьез не воспринимает.

MimosaFlutePlate

Стармер и Зеленский — замечательный получился бы комедийный дуэт.

Trustnobody

Стармер даже надувные лодки с иммигрантами остановить не может, они все плывут и плывут через Ла-Манш…

Peta Rabbit

Путин может делать с Британией что хочет. Она не стоит того, чтобы ее спасать.