Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о трансформации государственного устройства США в целом и разведывательных структур в частности

Все сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США 5 февраля получили предложение уволиться по собственному желанию в обмен на получение зарплаты за восемь месяцев в качестве компенсации. В январе о такой возможности сообщили сотрудникам большинства несиловых федеральных ведомств США. Также в Вашингтоне 3 февраля закрыли штаб-квартиру Агентства по международному развитию США (USAID), его деятельность приостановлена.

В свете событий, происходящих на внутриполитической арене США, становится очевидным, что в настоящий момент идут тектонические процессы реструктуризации и оптимизации всего госаппарата и силового блока. К этому же относится и разведсообщество как ключевая составляющая продвижения внешнеполитических императивов Вашингтона, которые диктуются президентом Дональдом Трампом в реализации его концепции возвеличивания Америки.

Кадровые изменения

Эти события говорят о том, что грядет сокращение, изменение количественного и качественного состава, введение новых критериев и требований в отношении сотрудников всего разведсообщества и ЦРУ, в частности как локомотива пропаганды интересов США.

Немаловажно следить за тем, кто именно назначается на руководящие должности разведывательных структур: кто будет назначен руководителем национальной разведки, кто советником по нацбезопасности, будет ли смещен директор Агентства национальной безопасности (АНБ). Так станет четче вырисовываться картина.

Во-первых, кадровый состав будет замещаться лицами, более приближенными к команде действующего президента. Во-вторых, стоит ждать проведения переформатирования всего устройства сложной американской разведки.

Курс на высокие технологии

С высокой долей вероятности будет расширено взаимодействие разведсообщества с IT-сектором в плане цифровизации, внедрения решений с искусственным интеллектом в процесс сбора и обработки больших объемов разведданных. В итоге это приведет к созданию новой архитектоники разведки со значительным повышением технологичности процесса и минимизацией человеческого фактора. Речь идет об обеспечении координации работы IT-сектора, транснациональных корпораций, стоящих за Трампом, команды Илона Маска со всеми разработчиками, которые сейчас занимаются нейронками, ИИ, а также о выработке новых подходов к реализации процесса разведывательной деятельности.

Так, новое руководство Администрации общих служб США (GSA) — ведомства, которое занимается управлением и поддержкой основных функций федерального правительства, — намерено сосредоточиться на внедрении технологий ИИ в работу государственных ведомств. Соратник Маска Томас Шедд, который был назначен директором Службы трансформации технологий (TTS) при GSA, заявил, что организация будет придерживаться стратегии автоматизации работы правительства. Это значит, что роль ИИ станет более значима не только в самой структуре, но и в других госведомствах.

При этом не стоит упускать из виду всеобъемлющий характер внедрения высокотехнологичных решений на бытовом уровне. Здесь можно упомянуть и глобальное покрытие интернета, и стремительное развитие "интернета вещей" под эгидой Илона Маска. Тогда мы приходим к пониманию, что технологический "колпак" на сегодняшний день уже сформирован, его контуры очевидны. А глобальный уровень влияния этих решений доказывает возможности неконтролируемого, незаявленного сбора информации практически любого характера — от персональных и различных открытых пользовательских баз до доступа в закрытые сети через возможности центров обработки данных. Это касается практически всего финансового блока.

Для чего это нужно

Между тем администрация Трампа не борется со спецслужбами, а стремится к повышению их эффективности за счет аудита инструментов. Новое временное ведомство, возглавляемое Илоном Маском, так и называется — Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency). Это иллюстрирует пример де-факто ликвидации USAID и всех программ, связанных с продвижением американского влияния через инструментарий "мягкой силы": очевидно, по результатам аудита они показали низкую эффективность.

Можно сказать, что проводится не только ребрендинг. Вероятно, будут созданы новые структуры, объединяющие всю сложную, разветвленную сеть американского разведсообщества, действующего иногда нескоординированно. И вполне возможно, что будет создан единый центр принятия решений, который и станет обеспечивать координацию деятельности всего силового блока, задействованного на внешнем контуре.

При этом необходимо учитывать обозначенный Трампом внешнеполитический курс, включая его намерения "сильной рукой" навести порядок на своем "заднем дворе" — недвусмысленные планы в отношении Панамского канала, Канады и Гренландии. Очевидно, что при такой агрессивной политике Госдепартамент будет в большей степени увязывать свою деятельность с разведкой. И активная позиция госсекретаря США Марко Рубио в ходе его визитов в Панаму и Венесуэлу демонстрирует, каким образом Вашингтон через силовую дипломатию сейчас продвигает свои внешнеполитические интересы. Все это будет подкрепляться возможностями разведки, включая масштабный потенциал частного гражданского технологичного сектора.

Возможно, нагнетать ситуацию не стоит, но тем не менее необходимо анализировать, где какие инструменты уже на сегодняшний день внедрены. И какими инструментами США не только в Российской Федерации, но и в Европе, и в странах Латинской Америки на сегодняшний день пытаются использовать обывателей.

Степанов Александр

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН)