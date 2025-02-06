«Без одобрения передавали технику Украине»: с военного склада в Швеции исчезло военное имущество

Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения ревизии имущества Южный военный округ Швеции обнаружил исчезновение почти всей матчасти, хранившейся на складе учебного центра в городе Истад, который состоял на балансе некоммерческой организации Försvarsutbildarna Ystad.

Как указывается в издании Sydsvenskan, подобным обществам, работающим на добровольных началах, в конце 1990-х годов в условиях значительного сокращения вооруженных сил страны передавалось на хранение военное имущество. В обмен волонтёрские организации должны были оказывать помощь, например, при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Большая часть оборудования исчезла

- заявили в ЮВО Швеции.

Источник изображения: topwar.ru

Это 7 тыс. наименований. К числу самых крупных пропаж относятся 70 военных транспортных средств, включая двухзвенные вездеходы, внедорожники и патрульные катера, а также 50 электрогенераторов.

В октябре 2023 года организацию Försvarsutbildarna Ystad обвинили в передаче Украине нескольких санитарных военных машин. Это произошло через исключенного члена общества, за счёт поддельной подписи и без одобрения со стороны вооруженных сил Швеции

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Однако волонтёрская ассоциация отвергает все обвинения. После начала расследования она была преобразована в новое общество – центр готовности к чрезвычайным ситуациям Фредриксберг. В его руководстве пояснили, что оно состоит из самоотверженных людей, которые не могли заниматься обманом, размер пропавшей матчасти преувеличен, ключи от склада пришлось сдать еще в 2023 году и неизвестно, кто за ним присматривал.

В некоторых случаях военное имущество могло быть списано, в других – исчезнуть ранее. Но мы готовы обсуждать это

- отметили волонтёры.