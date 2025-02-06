Кремль заявил, что контакты с США по Украине ведутся по линии отдельных ведомств

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что контакты России и США по урегулированию на Украине ведутся по линии отдельных ведомств, и в последнее время они стали более активными.

"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о том, что США проводят активные переговоры по ситуации на Украине как с Киевом, так и с российской стороной.