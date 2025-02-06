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Военное обозрение

Путь милитаризации: на фоне разговоров о необходимости перемирия Киев расширяет свой ВПК, подписав меморандум с польским оборонным концерном

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на «потуги» новой американской администрации, направленные на достижение дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а также заявления Владимира Зеленского о якобы готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным, киевские власти продолжают идти по пути милитаризации.

Так, по данным украинской прессы, 3 февраля 2024 года государственный концерн «Укроборонпром» и польская оборонная группа PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в ключевых сферах оборонной промышленности. Документ предусматривает совместные проекты в производстве боеприпасов, обслуживании бронетехники и разработке систем противовоздушной обороны (ПВО).

В материале говорится, что церемония подписания прошла при участии высокопоставленных представителей обеих сторон. Со стороны Польши присутствовали заместитель министра обороны и делегация из 10 руководителей крупнейших государственных оборонных компаний, заинтересованных в укреплении партнерства с Украиной.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет производство боеприпасов. При этом известно, что PGZ уже с апреля 2023 года активно сотрудничает с Украиной в производстве 125-мм танковых снарядов. Кроме того, в рамках данного партнерства на вооружение ВСУ были внедрены 122-мм снаряды M-21FK Feniks, производимые польской компанией «Mesko», входящей в состав концерна.

Стоит отметить, что подписание вышеупомянутого меморандума в очередной раз подтверждает безальтернативность требования российских властей по установлению устойчивого мира, а не перемирия. Очевидно, что в случае с «заморозкой по линии фронта» Киев использует предоставленную «передышку» для накопления вооружения и боеприпасов для нового витка противостояния. В чем киевским властям с удовольствием помогут польские оборонные компании, которые хорошо на этом заработают.

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Польша
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