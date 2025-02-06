Авиадвигатель ПД-8 для лайнера SJ-100 - главная премьера открывшейся в Москве выставки NAIS-2025

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Линейку отечественных двигателей для среднемагистральных и региональных самолётов, перспективных вертолётов представляет Объединенная двигателестроительная корпорация на открывшейся в Москве 12-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025, сообщила в среду пресс-служба ОДК.

"Главной новинкой, безусловно, станет ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100, который демонстрируется широкой общественности впервые. Работы по всем этим проектам выходят на финишную прямую: идут необходимые испытания двигателей, одновременно мы разворачиваем мощности для серийного производства", - сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба.

Ожидается, отметил Артяков, что в ближайшее время ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа лётных испытаний.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии ОДК-Сатурн с применением новейших отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования, говорится в сообщении.

"На выставке также демонстрируются двигатель ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 и ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового регионального самолёта Ил-114-300. Кроме того, на стенде представлен двигатель ВК-1600В для вертолётов среднего класса взлётной массой 5-8 тонн", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе деловой программы участники выставки обсудят вопросы создания пула подменных двигателей, сервисного обслуживания и увеличения современных ремонтных мощностей.