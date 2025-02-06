Войти
Интерфакс-АВН

Авиадвигатель ПД-8 для лайнера SJ-100 - главная премьера открывшейся в Москве выставки NAIS-2025

348
0
0
ПД-8
ПД-8.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Линейку отечественных двигателей для среднемагистральных и региональных самолётов, перспективных вертолётов представляет Объединенная двигателестроительная корпорация на открывшейся в Москве 12-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025, сообщила в среду пресс-служба ОДК.

"Главной новинкой, безусловно, станет ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100, который демонстрируется широкой общественности впервые. Работы по всем этим проектам выходят на финишную прямую: идут необходимые испытания двигателей, одновременно мы разворачиваем мощности для серийного производства", - сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба.

Ожидается, отметил Артяков, что в ближайшее время ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа лётных испытаний.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии ОДК-Сатурн с применением новейших отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования, говорится в сообщении.

"На выставке также демонстрируются двигатель ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 и ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового регионального самолёта Ил-114-300. Кроме того, на стенде представлен двигатель ВК-1600В для вертолётов среднего класса взлётной массой 5-8 тонн", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе деловой программы участники выставки обсудят вопросы создания пула подменных двигателей, сервисного обслуживания и увеличения современных ремонтных мощностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ПД-14
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
ИТ
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"