Способен противодействовать работе РЭБ противника: ВМС США объявили о готовности к эксплуатации датчика IRST21 на истребителе F/A-18 Super Hornet

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ВМС США официально объявили о первоначальной готовности к эксплуатации системы инфракрасного поиска и слежения (IRST) Block II – пассивного датчика нового поколения, разработанного компанией Lockheed Martin для истребителя F/A-18E/F Super Hornet. Об этом сообщает издание Defence Industry. В публикации отмечается, что этот факт дает американскому флоту возможности по обнаружению и отслеживанию воздушных угроз на большом расстоянии даже в условиях, когда действия средств РЭБ противника могут ухудшить работу радаров.

В основе этой системы лежит IRST21, длинноволновой инфракрасный датчик поиска и слежения, предназначенный для пассивного обнаружения воздушных целей далеко за пределами видимости. Система повышает время реакции и живучесть, позволяя летчикам ВМФ отслеживать угрозы, не полагаясь на излучение радаров, что делает ее незаменимым средством в спорном воздушном пространстве

– говорится в публикации.

Как отмечают американские военные, пассивная инфракрасная система повышает живучесть летного состава, особенно в условиях отсутствия радаров или в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, когда традиционные радарные датчики могут быть выведены из строя.

Датчик действует как дополнительная система к радару управления огнем AN/APG-79, дополняя систему обнаружения «воздух-воздух» и наведения ракет за пределами видимости

– рассказал руководитель программы PMA-265 капитан Майкл Беркс.

Издание напоминает, что система IRST21 Block II представляет собой вторую фазу эволюционного подхода к приобретению. Система Block I, представленная в 2011 году, интегрировала существующую систему IRST в топливный бак F/A-18, и в 2019 году автопарк начал эксплуатировать ее в ходе раннего развертывания. Block II оснащен улучшенным датчиком, модернизированным процессором и усовершенствованным программным обеспечением, а первое оперативное внедрение запланировано на 2025 год.

Ожидается, что весной 2025 года будет принято решение о полномасштабном производстве, что позволит ВМС США начать оснащение своих эскадрилий палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet системами IRST Block II

– подчеркивает автор материала.

При этом американские военные эксперты уверены, что технологии пассивного зондирования, такие как IRST21, преобразуют боевые действия в воздухе, позволяя пилотам опережать возникающие угрозы