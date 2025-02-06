Польша не планирует отправлять своих военных на Украину - глава Минобороны

Минск. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Польша не поддерживает идею отправки своих военнослужащих на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Politico.

"Польша с самого начала ясно заявила, что не рассматривает вариант отправки войск на Украину", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Издание напоминает, что эта идея была впервые выдвинута президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом году, а деятели в администрации президента США Дональда Трампа теперь продвигают концепцию отправки европейских войск на Украину в качестве миротворцев в случае мирного соглашения с Россией.

Комментируя ожидания Киева о приглашении присоединиться к НАТО, глава Минобороны Польши сказал, что "сомневается", что такое будет озвучено, по крайней мере, на ближайшем саммите альянса.

"Приглашение (в НАТО) должно быть единогласным. В настоящее время некоторые члены испытывают глубокие сомнения относительно принятия страны, ведущей войну", - пояснил Косиняк-Камыш.