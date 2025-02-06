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Воздушные силы ВСУ уже перешли на американские истребители F-16, в скором времени к ним добавятся французские. Об этом заявил Зеленский в своем ТГ-канале.

Нелегитимный «президент» Украины анонсировал появление в зоне боевых действий французских истребителей Mirage 2000-5F, которые непременно «усилят оборону» украинской армии. По его словам, обещанные Макроном самолеты должны в скором времени поступить на Украину. Также он подтвердил переход Воздушных сил на американские истребители F-16.

Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону,

- заявил Зеленский, но не стал уточнять, стоит ли ожидать появление условно «новых» самолетов в районе линии фронта, или они будут находиться в тыловых районах, чтобы не встречаться с российскими ВКС и ПВО.

Как ранее заявили в Париже, первая партия французских истребителей Mirage 2000-5 будет доставлена на Украину в конце марта этого года. Предварительно, речь идет о шести истребителях, по крайней мере такую информацию озвучивали официальные французские лица. Задержка с передачей самолетов связана с их модернизацией под удары по земле, так как Mirage 2000-5F создавался как самолет завоевания превосходства в воздухе. В частности, самолет получит возможность нести и запускать французскую крылатую ракету SCALP-EG.

А вот бывший президент Украины Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) утверждает, что первые французские истребители Киев получит уже в феврале и не только из Франции. Пока подробностей нет.