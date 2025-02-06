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Военное обозрение

Противник утверждает, что российские FPV-дроны атакуют объекты в Днепропетровской области в 70 км от линии фронта

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска продолжают продвижение на ряде направлений. Одно из таких направлений – Покровское. По поступающим с этого направления сведениям, российские войска овладели несколькими позициями ВСУ в районе села Елизаветовка, что к востоку от Покровска, в районе автомобильной дороги на Константиновку.

К северу от Елизаветовки находится населённый пункт Малиновка, по которому названа автомобильная развязка. Контроль над этой развязкой ВСУ утратили некоторое время назад.

Источник изображения: topwar.ru

Одновременно с этим наши войска выравнивают линию фронта в наступлении к западу от Покровска. На некоторых участках до границы Днепропетровской области остаётся менее 3 км.

Продвижение ВС РФ к днепропетровской границе позволяет нашим дроноводам применять FPV против средств снабжения гарнизона противника. Причём применение таких дронов сам противник фиксирует уже в той самой Днепропетровской области. В частности, наши бойцы уничтожает транспорт с оружием, боеприпасами и личным составом, который движется в сторону границ ДНР.

Сегодня противник заявил, что ВС РФ атакуют FPV-дронами транспорт на дорогах Синельниковского района. Это вызывает вопросы в связи с тем, что от самой восточной точки Синельниковского района Днепропетровщины до самой западной точки подтверждённого присутствия армии России на Донбассе - около 70 км (по прямой). До границы - 66-67 км. Выходит, что либо поражение цели не связано с FPV, либо же (при учёте максимальной дальности FPV) на территории области действуют российские военные или же пророссийские группы.

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Россия
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Минoбороны РФ
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