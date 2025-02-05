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ТАСС

Al Arabiya: РФ впервые покажет за рубежом экспортный вариант Т-90 "Прорыв"

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Танк представят на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби

ДУБАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Россия впервые покажет за рубежом экспортный вариант Т-90 "Прорыв". Как сообщил телеканал Al Arabiya, танк будет представлен на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби, которая начнет работу 17 февраля.

Телеканал опубликовал на своих ресурсах фотографию танка в песочном камуфляже. На фотографии изображен экспортный Т-90М "Прорыв", который выгружен на платформу рядом с транспортным самолетом. "Эксклюзивное фото новейшего российского танка Т-90М "Прорыв", который [президент России Владимир] Путин считает самым мощным в мире. Он будет представлен на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби", - говорится в сообщении телеканала.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 будет проходить в эмиратской столице с 17 по 21 февраля. Предыдущую выставку, состоявшуюся в 2023 году, посетили более 132 тыс. человек из 65 стран. По данным организаторов, участники выставки заключили контракты на сумму 23,34 млрд дирхамов ($6,35 млрд). Объединенная российская экспозиция располагалась в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили более 200 натурных образцов вооружения, военной техники, боеприпасов и экипировки.

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