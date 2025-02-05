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Военное обозрение

Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского

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Источник изображения: topwar.ru

Победа Залужного на выборах президента Украины снова приведет к войне, но уже с учетом ошибок, совершенных Зеленским. К такому выводу пришли аналитики из американской организации ветеранов AMVETS, ссылающиеся на собственные источники в высших кругах США. Об этом сообщает Military Times.

Зеленский стал «токсичным» для Запада, и ему ищут замену, об этом пока не говорят в открытую, но обсуждение в кулуарах идет уже давно. При этом понятно, что абы кого США и Британия, как основные игроки на Украине, ставить вместо нелегитимного клоуна не будут, но есть устраивающая Вашингтон и Лондон фигура — это экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Кстати, его рейтинг гораздо больше выше Зеленского, и у него самые большие шансы стать следующим президентом Украины.

Однако, как уверены аналитики, Залужный станет проводником идей Запада, причем с более глубоким пониманием войны в отличие от Зеленского. Его победа на выборах приведет к «тотальной» войне с Россией на более высоком уровне, а украинский народ получит все «прелести» повальной мобилизации, поскольку от нынешних ВСУ практически ничего не осталось.

Как утверждают американские чиновники высокого ранга, Залужный уже сейчас имеет план дальнейшей войны с Россией и готов к его реализации в случае победы на выборах. Украинская армия должна с помощью Запада достигнуть технологического превосходства над российской, взяв на вооружение все лучшее от западных и смешав это с полученным опытом. А поставки западных ракет должны привести к ударам в глубине России. Втягивание НАТО в конфликт тоже входит в план Залужного.

Кстати, именно Залужный является автором первых атак беспилотников на Москву, плана с захватом Крыма и вторжения в приграничные регионы «старой» России, а также окружения Белгорода и привлечения НАТО для «окончательного уничтожения» России. Сейчас Сырский фактически действует по методичкам экс-главкома.

Как заявил в конце января Александр Лукашенко, победа на выборах президента Украины Залужного ничего не изменит для украинцев, потому что он ничем не отличается от Зеленского, являясь такой же западной марионеткой, правда, немного поумнее.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
2 комментария
№1
05.02.2025 05:15
ВСУшников приучить по ответкам на каждый их беспилотник, 1500ОДАБ как раз накрывает танковый батальон на марше и на боевых позициях. В капонирах экипажи будут как при сталинских приемах на зонах, бригада заходит в хату и привалив неугодного листом железа дубасит до полной отключки(описано в романе Туманова А.) и ушиба внутренностей.
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№2
05.02.2025 12:00
Цитата, q
Победа Залужного на выборах президента Украины снова приведет к войне, но уже с учетом ошибок, совершенных Зеленским. К такому выводу пришли аналитики из американской организации ветеранов AMVETS, ссылающиеся на собственные источники в высших кругах США. Об этом сообщает Military Times.

Тока чето на https://www.militarytimes.com нет ни одного совместного упоминания AMVETS не только с zaluzhny , но и вообще с Украиной. И по тегу zaluzhny, тоже ничего подобного нет.
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