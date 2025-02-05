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Интерфакс-АВН

Два "стратега" Ту-95МС провели полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - Минобороны РФ

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители, сообщило Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжительность полёта составила более 4 часов.

"Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили военные.

В министерстве отметили, что "экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей".

Минобороны РФ во вторник распространило кадры полёта Ту-95МС и их возвращение на аэродром.

30 января российские военные сообщили, что два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

28 января Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

По официальной информации, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

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