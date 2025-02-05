Telegraph: опыт создания 155-й бригады ВСУ стал предупреждением для НАТО

Неудачный во всех отношениях опыт создания и обучения во Франции бригады ВСУ "Анна Киевская" стал предупреждением для всех стран НАТО, пишет The Telegraph. Это соединение отличилось исключительно высоким уровнем дезертирства и полным неумением воевать.

Иона Клив (Iona Cleave)

Эта бригада должна была стать показательным примером поддержки Украины со стороны НАТО и первой из четырнадцати полностью обученных и оснащенных на Западе бригад, которым предстояло оттеснить наступающую российскую армию.

Однако, по словам одного украинского военного корреспондента, на самом деле 155-я отдельная механизированная бригада "с первых дней своего существования представляла собой полный хаос с точки зрения организации".

Эммануэль Макрон объявил о создании бригады во время празднования Дня высадки в Нормандии в июне прошлого года. Бригаде были выделены лучшие французские военные инструкторы и вооружение стоимостью более 900 млн евро.

Однако 155-я бригада не успела сделать ни одного выстрела, как погрязла в скандалах и обвинениях в вопиющей халатности. По меньшей мере 1700 военнослужащих самовольно оставили часть, в том числе десятки – во Франции. Командир был отстранен, и бригада быстро превратилась в головную боль как для Владимира Зеленского, так и для Макрона.

На данный момент 155-я бригада, известная также как бригада "Анна Киевская" в честь киевской княжны XI века, ставшей французской королевой, расформирована, а ее немногочисленные боеспособные подразделения отправлены для укрепления других частей.

После сумбурной истории со 155-й бригадой Зеленский решил отказаться от создания в будущем соединений, целиком спонсируемых Западом.

По словам бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана, то, что начиналось с "благородными" намерениями, быстро превратилось в "неудачный эксперимент, порожденный неверной концепцией".

Когда началось формирование этой бригады, многие утверждали, что Украина тратит время и силы на создание новых частей вместо того, чтобы усиливать уже существующие, которые отчаянно нуждаются в пополнении.

По словам Формана, неудачи 155-й бригады отражают большие проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные. Он указал на ошибки в процессе мобилизации – неспособность набрать достаточное количество бойцов или предотвратить их дезертирство, а также на равнодушие высшего командования и растущее разочарование среди западных партнеров.

То, что произошло со 155-й бригадой, "действительно преступление, но это не вина солдат и офицеров", считает известный украинский журналист и основатель новостного сайта Censor.net Юрий Бутусов, который впервые начал рассказывать о проблемах бригады в ноябре.

По его словам, все семь новых бригад, которые Украина создала в 2024 году, постигла аналогичная участь после отправки в район боевых действий. Он обвинил политическое и военное руководство в Киеве в том, что он назвал "плохо организованным политическим проектом".

"Во Франции меня абсолютно ничему не научили"

По данным расследования Бутусова, в июле-августе более 2500 наиболее подготовленных солдат 155-й бригады были отправлены на пополнение других частей, и в это же время стали появляться сообщения о дезертирстве новобранцев.

В начале октября остатки бригады, примерно 1900 солдат, были отправлены на обучение во Францию. "Я взял на себя обязательство", – написал Макрон в соцсети X под снимками украинских военнослужащих в новой форме, тренирующихся в солнечную погоду. "Бригада "Анна Киевская" будет обучена и оснащена благодаря французской солидарности", – добавил он.

По имеющимся данным, только 51 солдат в бригаде имел опыт военной службы более года, 459 – менее года, а большинство (1414 человек) прослужили менее 2 месяцев. По меньшей мере 150 человек не имели даже базовой подготовки.

Оказавшись во Франции, инструкторы столкнулись с практически невыполнимой задачей – обучить целую бригаду практически с нуля. Один из действующих офицеров 155-й бригады сказал в интервью: "Во Франции меня абсолютно ничему не научили".

Министерство обороны Франции подтвердило, что в общей сложности дезертировали 55 солдат. Как оно сообщило The Telegraph, это "в пределах нормы" дезертирства прибывших на обучение иностранных солдат.

Возвращение 155-й бригады на Украину проходило беспорядочно: некоторые офицеры остались для дополнительной подготовки, обученные специалисты были переброшены в другие бригады, военнослужащие были переведены на позиции, к которым они не были подготовлены, командная структура была реорганизована, и у бригады изъяли часть нового тяжелого вооружения.

В результате солдаты пустились в бега в массовом порядке.

В конце декабря разрозненная и лишь частично обученная бригада была отправлена на один из самых сложных участков тысячекилометрового фронта в районе города Красноармейска в Донбассе, находящегося под угрозой окружения российскими войсками.

Франция выполнила свои обещания, поставив гаубицы CAESAR, бронетехнику и противотанковые ракеты. Но, что очень важно, Украина не смогла получить ни беспилотники, ни системы радиоэлектронной борьбы, которые необходимы для успешного ведения боевых действий.

Оказавшись впервые в реальных боевых условиях, бригада потерпела неудачу. Первыми в бой были отправлены самые неопытные подразделения, которые понесли большие потери, в том числе, как сообщается, в беспорядочных атаках были потеряны танки Leopard 2.

Через несколько дней был уволен недавно назначенный и пользующийся авторитетом командир 155-й бригады полковник Дмитрий Рюмшин.

Затем Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по факту беспорядочного формирования бригады. Зеленский в январе взял дело под свой личный контроль, явно чтобы успокоить французов.

В январе командующий сухопутными войсками Украины генерал Михаил Драпатый признал "неадекватное управление", "ошибки при наборе новобранцев" и "несовершенное планирование обучения". Он подчеркнул, что Франция "полностью выполнила свои обязательства перед Украиной".

Полковник Рюмшин 20 января был арестован и обвинен в халатности, в том числе в утаивании массового дезертирства. Его адвокат назвал дело "политически мотивированным" после того, как Рюмшину предложили остаться на свободе под залог в размере 2,1 млн долларов. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Командир 108-го батальона ВСУ Сергей Филимонов сказал, что ему известно "о десяти бригадах", которые испытывали проблемы, похожие на проблемы 155-й бригады.

Он написал в интернет-издании The Kyiv Independent, что "методы подготовки НАТО часто не соответствуют реалиям" боевых действий на Украине.

Филимонов добавил, что случай со 155-й бригадой демонстрирует: "иностранная подготовка, если она не адаптирована к украинским условиям и не сочетается с получением опыта в [боевых] подразделениях, не только неэффективна, но и опасна".

"Четкое предупреждение для Великобритании и других стран НАТО"

Украинские командиры часто жалуются на то, что невозможно за несколько месяцев изменить тактику с советской доктрины, на которой вырос их офицерский корпус, на образ мышления сил НАТО.

Бывший командир танкового подразделения британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал случай со 155-й бригадой "четким предупреждением для Великобритании и других стран НАТО".

По его мнению, все военное обучение, проводимое союзниками Украины, включая Великобританию, должно быть перенесено обратно на Украину, а создание новых бригад должно быть приостановлено.

Начальник штаба бригады "Азов"* Национальной гвардии Украины подполковник Богдан Кротевич выразился более прямолинейно: "Разве не глупо создавать новые бригады и оснащать их хорошей техникой, не обеспечив существующие?"

157-я бригада, также созданная в 2024 году, недавно была спешно переброшена в Красноармейск, несмотря на сообщения о том, что она еще не готова к боевым действиям и несет большие потери, что повторяет ситуацию, с которой столкнулась 155-я бригада.

Военное командование Украины, похоже, готово прислушаться. Как сообщается, в конце прошлого месяца Зеленский приказал прекратить создание новых боевых бригад.

Военный аналитик Майк Кофман сказал The Telegraph: "Скандал со 155-й бригадой был просто самым вопиющим случаем среди проблем, связанных с новыми бригадами, которые, по мнению многих на Украине, не нужно было создавать".

Остальные новые, но неполные бригады, скорее всего, будут расформированы, "а их отдельные батальоны будут переданы в состав опытных подразделений на фронте", – сказал Кофман.

Именно такая судьба постигла 155-ю бригаду.

Сейчас она не действует как бригада, а в основном используется для усиления других боеспособных подразделений. Сообщается, что несколько батальонов 155-й бригады хорошо сражаются, но офицеры из этой бригады говорят, что они все еще обучают новобранцев в боевой обстановке.

После долгого молчания о судьбе бригады главком ВСУ Александр Сырский несколько дней назад уклончиво сообщил, что 155-я бригада "постепенно приобретает определенные боевые навыки".

Говоря о некоторых "негативных аспектах и трудностях", с которыми столкнулась бригада, он отметил, что "были сделаны выводы, которые будут приняты во внимание".

По словам Джона Формана, 155-я бригада заплатила за эти выводы высокую цену: "Бригада была обречена на провал. Ее солдаты стали ягнятами, которых отправили на заклание".

Министерство обороны Франции назвало бригаду "Анна Киевская" "уникальным проектом, созданным совместно с украинцами, эффективность которого была высоко оценена и никогда не ставилась под сомнение нашими украинскими партнерами".

Оно добавило, что Украина сохраняет за собой суверенное право выбирать, каким образом размещать свои силы.

Журналисты также ждут комментариев от министерства обороны Украины.

* Террористическая организация, запрещенная в России