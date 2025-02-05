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Военное обозрение

Ставка сделана на Abrams M1E3: армия США отказалась от модернизации танков до уровня SEPv4

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Источник изображения: topwar.ru

Abrams SEPv4

Программа закупок Пентагона на 2025 год предусматривает сворачивание разработки версии Abrams SEPv4 и модернизацию танкового парка до уровня M1E3, которая аккумулирует в себе целый ряд технологий «забракованного» варианта.

M1E3 позиционируется как более масштабная программа усовершенствования американского ОБТ, которая потребует большего финансирования.

Проект SEPv4, от реализации которого решено отказаться, был направлен на интеграцию ряда передовых технологий, повышающих огневую мощь, живучесть и улучшающих сетевую связь машины. Ключевыми особенностями были усовершенствованная система противокумулятивной защиты с внедрением КАЗ, улучшенные ИК-прицелы, более продвинутая система управления и контроля. Теперь эти решения будут востребованы в программе M1E3, на которую армия США сделала ставку.

Целью её реализации является создание более лёгкой, высокоманевренной и живучей машины с повышенными ударными возможностями, отвечающей меняющимся потребностям современного поля боя. В новой модификации будут востребованы последние достижения в области танкостроения (в частности, усовершенствованная броня, КАЗ и передовая электроника), которые позволят вывести Abrams на новый технологический уровень.

При этом речь идёт о модернизации уже существующих образцов: Abrams не выпускается с 1994 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
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