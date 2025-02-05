Масштабная модернизация артиллерии: США доведут сотни гаубиц Paladin до нового уровня «надёжности и убойной мощи»

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Минобороны США наметило масштабный план по модернизации 689 единиц 155-мм САУ M109A6 Paladin до уровня M109A7.
- говорится на сайте концерна.
Как указывается, новая модификация использует существующее основное вооружение и конструкцию кабины Paladin, но подразумевает замену компонентов шасси современными агрегатами, общими с бронемашиной Bradley.
- отмечается в западной прессе.
Paladin пройдут модернизацию в два этапа: сначала будет улучшена мобильность САУ, а затем их боевая эффективность, дальность стрельбы и надёжность.
Первые прототипы M109A7 были произведены в начале 2010-х годов, после чего армия США начала тестировать и дорабатывать систему. По состоянию на 2025 год войска уже получили некоторое количество M109A7, хотя точные цифры остаются засекреченными.
По данным IISS, на начало 2024 года в армии США насчитывалась в общей сложности 671 САУ калибром 155 мм, в том числе 400 единиц M109A6, 271 M109A7 и ещё 850 единиц M109A6 на хранении.