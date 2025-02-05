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Военное обозрение

Масштабная модернизация артиллерии: США доведут сотни гаубиц Paladin до нового уровня «надёжности и убойной мощи»

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США наметило масштабный план по модернизации 689 единиц 155-мм САУ M109A6 Paladin до уровня M109A7.

M109A7 – это новейшая гаубица в семействе машин M109 от BAE Systems. Эта программа повышает надёжность, ремонтопригодность, эффективность, скорость реагирования и убойную мощь Paladin и ТЗМ M992A2

- говорится на сайте концерна.

Как указывается, новая модификация использует существующее основное вооружение и конструкцию кабины Paladin, но подразумевает замену компонентов шасси современными агрегатами, общими с бронемашиной Bradley.

Доведение сотен самоходных гаубиц до нового варианта является частью долгосрочной стратегии по модернизации артиллерийского парка армии США и устранению критического дефицита возможностей, возникшего в результате отмены программы NLOS-C [свёрнутый проект создания новой САУ] в 2009 году

- отмечается в западной прессе.

Paladin пройдут модернизацию в два этапа: сначала будет улучшена мобильность САУ, а затем их боевая эффективность, дальность стрельбы и надёжность.

Первые прототипы M109A7 были произведены в начале 2010-х годов, после чего армия США начала тестировать и дорабатывать систему. По состоянию на 2025 год войска уже получили некоторое количество M109A7, хотя точные цифры остаются засекреченными.

По данным IISS, на начало 2024 года в армии США насчитывалась в общей сложности 671 САУ калибром 155 мм, в том числе 400 единиц M109A6, 271 M109A7 и ещё 850 единиц M109A6 на хранении.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M109
NLOS-C
Компании
BAE Systems
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