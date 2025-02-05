Турция провела третье успешное испытание баллистической ракеты малой дальности Tayfun, поразив цель в Чёрном море

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Турция провела очередное испытание разрабатываемой новой баллистической ракеты малой дальности Tayfun, пуск был произведен с территории аэропорта Ризе-Артвин на северо-востоке страны.

Новую баллистическую ракету малой дальности разработала компания Roketsan в рамках «Проекта разработки ракетной системы Tayfun» Управления оборонной промышленности Турции. Первый испытательный пуск ракеты был произведен в октябре 2022 года, второе испытание прошло в мае 2023-го. Все пуски производились с территории аэропорта Ризе-Артвин на побережье Черного моря.

Третий запуск был осуществлен 3 февраля 2025 года также с территории аэропорта, ракета успешно поразила морскую цель в акватории Черного моря.

Тактико-технические характеристики ракеты не приводятся, известно, что она является баллистической ракетой малой дальности и предназначена для поражения цели на дальности от 300 до 1 тысячи километров. Есть предположение, что на основе ракеты Tayfun Турция разрабатывает новый тактический ракетный комплекс, дальность которого позволит поражать объекты на территории соседних государств при необходимости. В компании Roketsan подтвердили, что разрабатывают баллистическую ракету большой дальности, но без подробностей.

Tayfun — это уже проект, находящийся в серийном производстве. Наша работа как по производству, так и по расширению дальности продолжается всеми силами. Это событие, укрепляющее позиции Турции в региональном и глобальном балансе безопасности, демонстрирует уровень, которого мы достигли в области боеприпасов большой дальности,

— говорится в сообщении компании.