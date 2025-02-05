В Кремле назвали коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить помощь Украине в обмен на ее редкоземельные ресурсы является, по сути, предложением о переходе к коммерческой основе обеспечения американских поставок Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если называть вещи своими именами, это - предложение покупать помощь. То есть, не продолжать её оказывать на безвозмездный основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов во вторник прокомментировал заявление Трампа в понедельник о том, что США готовы продолжить помогать Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельных ресурсам.