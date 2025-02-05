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Пока еще немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Трампа за желание получить украинские ресурсы в качестве платы за оказанную помощь. Об этом пишет немецкая пресса.
Шольцу не понравилось предложение Трампа по редкоземельным металлам на территории Украины, сделанное накануне. Немецкий канцлер назвал его «эгоистичным и эгоцентричным», раскритиковав желание Трампа получить доступ к ресурсам Украины в обмен на уже оказанную военную помощь. По его словам, эти ресурсы необходимо направить на восстановление Украины, когда завершится конфликт.
— заявил Шольц.
Однако, как представляется, все эти заявления и дележка так называемых «редкоземельных металлов» преждевременны. Во-первых, предложение по этим ресурсам сделал Зеленский, забыв добавить, что основная масса месторождений находится на территории ДНР и ЛНР, а также Днепропетровской области, так что с доступом к ним всё очень плохо. Во-вторых, о наличии редкоземельных металлов заявил всё тот же Зеленский, видимо, плохо учивший в школе химию. По его словам, на Украине много лития, титана и урана, а они никакого отношения к редкоземельным элементам не имеют. В общем, сейчас Запад пытается поделить то, чего на самом деле нет. А то, что имеется, добывать нерентабельно из-за особенностей месторождений.
Таким образом, Зеленский пытается продать Трампу «воздух», тем самым заручившись поддержкой США против России. Чем это обернется в дальнейшем, увидим в скором времени.