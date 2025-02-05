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Пока еще немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Трампа за желание получить украинские ресурсы в качестве платы за оказанную помощь. Об этом пишет немецкая пресса.

Шольцу не понравилось предложение Трампа по редкоземельным металлам на территории Украины, сделанное накануне. Немецкий канцлер назвал его «эгоистичным и эгоцентричным», раскритиковав желание Трампа получить доступ к ресурсам Украины в обмен на уже оказанную военную помощь. По его словам, эти ресурсы необходимо направить на восстановление Украины, когда завершится конфликт.

Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны,

— заявил Шольц.

Однако, как представляется, все эти заявления и дележка так называемых «редкоземельных металлов» преждевременны. Во-первых, предложение по этим ресурсам сделал Зеленский, забыв добавить, что основная масса месторождений находится на территории ДНР и ЛНР, а также Днепропетровской области, так что с доступом к ним всё очень плохо. Во-вторых, о наличии редкоземельных металлов заявил всё тот же Зеленский, видимо, плохо учивший в школе химию. По его словам, на Украине много лития, титана и урана, а они никакого отношения к редкоземельным элементам не имеют. В общем, сейчас Запад пытается поделить то, чего на самом деле нет. А то, что имеется, добывать нерентабельно из-за особенностей месторождений.

Таким образом, Зеленский пытается продать Трампу «воздух», тем самым заручившись поддержкой США против России. Чем это обернется в дальнейшем, увидим в скором времени.