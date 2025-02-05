Войти
Военное обозрение

Шольц раскритиковал Трампа за желание получить доступ к ресурсам Украины в обмен на военную помощь

478
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Пока еще немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Трампа за желание получить украинские ресурсы в качестве платы за оказанную помощь. Об этом пишет немецкая пресса.

Шольцу не понравилось предложение Трампа по редкоземельным металлам на территории Украины, сделанное накануне. Немецкий канцлер назвал его «эгоистичным и эгоцентричным», раскритиковав желание Трампа получить доступ к ресурсам Украины в обмен на уже оказанную военную помощь. По его словам, эти ресурсы необходимо направить на восстановление Украины, когда завершится конфликт.

Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны,

— заявил Шольц.

Однако, как представляется, все эти заявления и дележка так называемых «редкоземельных металлов» преждевременны. Во-первых, предложение по этим ресурсам сделал Зеленский, забыв добавить, что основная масса месторождений находится на территории ДНР и ЛНР, а также Днепропетровской области, так что с доступом к ним всё очень плохо. Во-вторых, о наличии редкоземельных металлов заявил всё тот же Зеленский, видимо, плохо учивший в школе химию. По его словам, на Украине много лития, титана и урана, а они никакого отношения к редкоземельным элементам не имеют. В общем, сейчас Запад пытается поделить то, чего на самом деле нет. А то, что имеется, добывать нерентабельно из-за особенностей месторождений.

Таким образом, Зеленский пытается продать Трампу «воздух», тем самым заручившись поддержкой США против России. Чем это обернется в дальнейшем, увидим в скором времени.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 17:11
  • 352
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 13:35
  • 7456
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша