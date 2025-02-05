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Военное обозрение

Министр обороны Польши снова исключил ввод польских военных на Украину под любым предлогом

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Источник изображения: topwar.ru

Польша снова отказалась от ввода военного контингента на территорию Украины под любым предлогом, в том числе и в качестве миротворческих сил. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Глава польского военного ведомства в очередной раз подчеркнул, что Варшава не рассматривает варианты отправки польских военных на Украину, даже в качестве «миротворцев» в рамках международной миссии. Поэтому Минобороны страны даже не прорабатывает «украинский сценарий».

Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию,

— заявил Косиняк-Камыш.

Стоит отметить, что польский министр обороны заявляет об отсутствии планов отправить войска на Украину уже довольно длительное время. В прошлом году он заявил, что Варшава не станет отправлять на украинскую территорию военных инструкторов для обучения ВСУ, добавив, что это можно сделать и на польской территории. Затем подчеркнул, что и в «миротворцы» поляки не пойдут, гарантии безопасности Украине должны предоставлять другие страны.

Между тем ряд военных экспертов предполагает, что все эти заявления делаются с целью замаскировать реальные намерения Варшавы забрать себе две-три западные области Украины при ее разделе. Кстати, венгры и румыны тоже не сильно активничают, предпочитая дожидаться своего шанса.

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Страны
Польша
Украина
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