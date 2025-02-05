Разлад в украинском ведомстве срывает оружейные контракты, сетуют поставщики (The New York Times, США)

NYT: украинская "демократия" сорвала оружейные контракты

Украинские оружейные компании не могут ни подписать новые контракты, ни получить оплату за старые, пишет NYT. Причина – затянувшиеся разборки между министерством обороны и агентством по оборонным закупкам. А снарядов в итоге нема...

Констан Мехо (Constant Méheut)

Противостояние между министром обороны Украины и чиновницей, ответственной за военные закупки, началось больше недели назад, однако остается неразрешенным и уже привело к срыву оружейных контрактов, говорят украинские оборонные компании.

По сообщению украинской ассоциации предприятий оборонной промышленности, более 80 военных компаний, на долю которых приходится около трети поставок в армию в прошлом году, “не могут получить оплату за выполненные заказы или подписать новые контракты”. Так, один из контрактов на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для целого ряда полевых орудий был полностью остановлен, сообщил производитель боеприпасов.

Разлад вряд ли окажет непосредственное влияние на снабжение украинских войск, заверили компании, поскольку текущие поставки определяются предыдущими контрактами. Но если конфликт не будет урегулирован, это грозит срывом поставок уже в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, произойдет в критический момент для ВСУ, которые и так отчаянно пытаются сдержать наступление России на поле боя.

Корень проблемы лежит в размолвке из-за руководства украинским агентством по оборонным закупкам, чей бюджет в прошлом году превысил 7 миллиардов долларов. Министр обороны Рустем Умеров недавно уволил его директора Марину Безрукову, обвинив ее в “неэффективном планировании закупок” и задержке поставок на передовую, и назначил временного исполняющего обязанности.

Безрукова обвинения в неэффективности отвергла и назвала свое увольнение незаконным, поскольку ее контракт был продлен наблюдательным советом агентства. В понедельник она заявила, что не уйдет в отставку.

Противостояние обострилось настолько, что и Безрукова, и новый исполняющий обязанности Арсен Жумадилов в последние дни, включая понедельник, оба работали в штаб-квартире ведомства, что привело международных партнеров и оборонные компании в замешательство по поводу того того, кто же на самом деле отвечает за подписание контрактов.

“Текущая работа агентства по оборонным закупкам просто встала, — посетовал в интервью глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров. — Кто на самом деле несет ответственность? Никто не знает. Подписывать контракты в такой неразберихе невозможно”.

Начальник главного управления оборонных закупок Минобороны Сергей Булавко сообщил журналистам в пятницу, что на данный момент “перебоев с поставками оружия нет” и что “заключение контрактов продолжается”.

Препирательства в ВПК Украины также могут помешать Киеву убедить союзников, особенно президента Трампа, не сворачивать поддержку борьбы с Россией. Ключевым шагом на этом поприще стал новый механизм финансирования внутреннего производства оружия за счет западных средств в качестве альтернативы прямым поставкам.

За прошлый год с помощью этого механизма было выпущено военной техники на полмиллиарда долларов. В этом году Киев намерен удвоить эту сумму.

Агентство было создано в прошлом году для борьбы с коррупцией в области закупок, и западные партнеры Украины этот шаг приветствовали. Оно закупает оружие как у иностранных, так и у отечественных производителей.

Министр по вопросам европейской интеграции и юстиции Украины Ольга Стефанишина на прошлой неделе пожаловалась, что внутренние распри высылают неверный сигнал партнерам Киева. Она сообщила украинским СМИ, что члены НАТО уже задавали вопросы по этой теме на закрытых встречах. “Столь агрессивная публичная коммуникация не идет на пользу Украине ни внутри страны, ни за ее пределами”, — объяснила она.

Умеров попытался уволить Безрукову, отказавшись продлить ее контракт на посту главы агентства. За этим последовали призывы к его собственной отставке. Но, похоже, до этого вряд ли дойдет, поскольку в недавнем интервью агентству Associated Press, опубликованном в воскресенье, его поддержал сам президент Владимир Зеленский.

“Министр обороны вправе делать все необходимое для предотвращения любых задержек с поставками”, — заявил Зеленский.

Глава частной оружейной компании “Укрбронетехника” Владислав Бельбас заявил, что из-за спора застопорился контракт на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, готовившийся к подписанию к концу января. Безрукова подтвердила, что контракт не был подписан.

“Это сказывается на наших производственных возможностях. Ведь если мы не знаем, что происходит, как я могу масштабировать производство или хотя бы его планировать?” — риторически спросил Бельбас в телефонном интервью.