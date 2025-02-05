Иранский КСИР продемонстрировал второй подземный военный объект и ракеты Qadr-380 с искусственным интеллектом

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Тегеран показал свой новый ракетный объект, расположенный под землёй. Это второй подземный военный пункт Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на юге Исламской Республики Иран. Место для строительства было выбрано в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Подобных подземных объектов у Ирана по всей стране, судя по всему, немало. Однако в южном регионе это первый «ракетный город».

«Презентацию» развития своих боевых и оборонительных возможностей иранское телевидение транслировало на днях. В официальном открытии объекта приняли участие главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири. Иранские офицеры лично проводили ознакомительную экскурсию по ракетному городу.

Данное обнародование военного иранского объекта последовало за тем, как в прошлом месяце КСИР представил подземную базу, в которой размещаются быстроходные ударные катера. Оба южных объекта расположены вдоль береговых линий и внутренних районов для максимального охвата обороны.

В своём кратком выступлении главнокомандующий КСИР генерал Салами сказал, что ВМС КСИР успешно обеспечили безопасность всех своих ракетных систем «от побережья до моря» в надежных подземных туннелях.

В этих ракетных городах размещены многочисленные системы и ракеты, что обеспечивает их безопасность и готовность

— заявил Хоссейн Салами.

В свою очередь, контр-адмирал Али Реза Тангсири, подчеркнул готовность ВМС КСИР в самое ближайшее время развернуть современные крылатые ракеты. Он отметил, что ракеты, предназначенные для поражения вражеских эсминцев, уже претерпели значительную модернизацию своих систем вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.

Наши противники не должны неправильно оценить наши истинные возможности

— добавил командующий ВМС КСИР.

Среди недавно раскрытых для общественности новинок выделяется дальнобойная ракета Qadr-380, которая привлекла значительное внимание СМИ и наблюдателей. Она обладает впечатляющей дальностью - более 1000 километров. Боеголовка, которой оснащена Qadr-380, обладает гораздо большей разрушительной силой, чем ее предшественники.

Особый интерес у экспертов вызывала современная система наведения этой иранской ракеты. Отмечается, что она способна эффективно действовать в условиях противодействия со стороны средств РЭБ.

Qadr-380, как утверждается, также включает в себя искусственный интеллект, который позволяет ей лететь на малых высотах и избегать обнаружения радаром.