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Интерфакс-АВН

Иран ускоряет работы над созданием ядерного оружия - СМИ

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Иранская ядерная программа
Иранская ядерная программа.
Источник изображения: www.project-syndicate.org

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Американская разведка смогла убедить американских чиновников в том, что секретная группа иранских ученых изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия, пишет The New York Times.

"Разведывательные оценки свидетельствуют, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в действующее оружие за несколько месяцев, а не за год или больше", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что эти данные были собраны в последние месяцы администрации Байдена, а затем переданы команде по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

По словам чиновников, Иран "остается на ядерном пороге". После выхода Трампа из ядерного соглашения 2015 года (СВПД), страна возобновила производство урана и теперь имеет достаточно топлива для изготовления четырех или более бомб.

Эта тема "почти наверняка" станет частью обсуждения во вторник между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывшим в Вашингтон с визитом. Он в течение многих лет "шел на грани приказа о нанесении удара по ядерным объектам Ирана".

Как утверждает издание, Трамп "не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров".

Сразу после инаугурации в ответ на вопрос, поддержит ли он израильский удар по иранским объектам, Трамп сказал: "Надеюсь, это можно будет решить (...). Было бы действительно здорово, если бы это можно было решить, не делая дальнейших шагов", добавив, что Иран "надеется заключит сделку".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно заявлял, что он тоже хотел бы договориться о новом соглашении, отмечает The New York Times.

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Ядерный щит
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