Трамп связал военную помощь Украине с поставками украинских редкоземельных элементов - СМИ

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Киевом сделку на продолжение помощи в ответ на поставки Украиной редкоземельных элементов, сообщило издание The Hill.

"Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даём, в обмен на редкоземельные металлы и другие вещи", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете.

"Я хочу обеспечить безопасность в области редкоземельных элементов", - заявил Трамп и добавил, что "мы даем им деньги из рук в руки, даем им оборудование".

Газета пишет, что "не ясно, будет ли желаемая Трампом сделка касаться только элементов, которые считаются редкоземельными, или его также интересуют такие минералы, как литий и титан, значительными запасами которых обладает Украина".