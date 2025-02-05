Члены ЕС готовы помогать Дании отстаивать суверенитет - Кошта

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Все страны Евросоюза в случае необходимости согласны помогать Дании отстаивать территориальную целостность, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС", - сказал он в ночь на вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы будем отстаивать суверенитет наших стран-членов", - добавил Кошта.

Он отметил, что "ЕС продолжает соблюдать Устав ООН, принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Европейский союз полностью поддерживает Королевство Дания", - констатировал Кошта.

Так он ответил на вопрос об идее президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к американской территории.