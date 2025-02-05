Генинспектор ВС ФРГ признал, что ВС РФ оказывают все большее давление на ВСУ

Карстен Бройер добавил, что ситуация на фронте для Украины критическая

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергаются все большему давлению со стороны Вооруженных сил РФ, и охарактеризовал ситуацию для украинской армии на фронте как критическую.

"Текущая ситуация на фронте критическая, Украина испытывает все большее давление, потому что Россия, по-видимому, может перебрасывать бесконечные запасы военной техники и личного состава", - сказал Бройер в интервью газете Handelsblatt. При этом он отметил, что речь идет об очень сильно укрепленной линии фронта.

"Мы видим медленное, но уверенное продвижение российской армии в районы, которые важны для Украины, поскольку там, например, расположены важные пути снабжения или угольные шахты", - констатировал генинспектор Бундесвера.

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации, а также переводя узких специалистов из технологически продвинутых подразделений, в частности частей ПВО, в штурмовые бригады. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.