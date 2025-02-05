Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней

В частности, в соответствующем проекте постановления правительства предлагается установить категорию "годен с незначительными ограничениями" для военнообязанных, у которых есть сифилис

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ предложило скорректировать для призывников, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу по контракту, категории годности для части болезней. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в документе, для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с "ограниченно годен" на "годен с незначительными ограничениями". Предлагается также исключить пункт, согласно которому военнослужащих с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе.

Кроме того, Минобороны предложило изменить категории для граждан с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам.