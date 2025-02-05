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Интерфакс-АВН

Страны ЕС договорились направить усилия на ликвидацию пробелов в оборонном потенциале союза - глава Евросовета

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Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Одной из основных тем неформального саммита ЕС в понедельник в Брюсселе были оборонные возможности Евросоюза, которые необходимо разработать в приоритетном порядке, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы согласны сосредоточиться в полной координации с НАТО на самых критических пробелах, выявленных государствами-членами в ходе работы Европейского оборонного агентства, на самых насущных потребностях", - сказал глава Евросовета на пресс-конференции в ночь на вторник после завершения встречи ЕС на высшем уровне, целиком посвященной проблематике обороны Евросоюза.

"В сегодняшнем обсуждении был сделан четкий акцент на противовоздушной и противоракетной обороне, например, но также (...) на ракетах и боеприпасах, военной мобильности и стратегических средствах поддержки", - сообщил Кошта.

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