Командующий Силами беспилотных систем ВСУ снова заявил о якобы наличии у Украины лазерного оружия

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Украина обладает лазерным оружием, позволяющим уничтожать воздушные цели на определенной высоте. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский.

Представитель ВСУ в очередном интервью украинской прессе подтвердил якобы применение лазерных систем для уничтожения российских беспилотников и других воздушных целей. По словам Сухаревского, работает это оружие на определенной высоте, но какие-либо подробности он раскрывать не стал, лишь констатировал сам факт наличия такого оружия на Украине.

На Украине уже применяют лазерное оружие, страна обладает лазерным вооружением, способным уничтожать объекты на определенной высоте.

— заявил Сухаревский.

Стоит отметить, что это не первое заявление Сухаревского на тему применения ВСУ лазерного оружия, причем в декабре прошлого года он был более многословен, рассказав о том, что Украина якобы сама разработала лазерную установку под названием «Трезубец», способную сбивать российские самолеты на высоте до 2 км. Самое главное в этом заявлении то, что, оказывается, Украина входит в пятерку стран, имеющих такое оружие.

У Украины есть лазерное оружие под названием «Трезубец». Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты.

— приводит украинская пресса слова Сухаревского.

Между тем еще в апреле прошлого года британское Минобороны планировало отправить на Украину лазерную систему DragonFire для испытаний в боевых условиях. По мнению британцев, данное оружие прекрасно справляется с беспилотниками.