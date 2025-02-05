Командующий Силами беспилотных систем ВСУ снова заявил о якобы наличии у Украины лазерного оружия

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Украина обладает лазерным оружием, позволяющим уничтожать воздушные цели на определенной высоте. С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский.
Представитель ВСУ в очередном интервью украинской прессе подтвердил якобы применение лазерных систем для уничтожения российских беспилотников и других воздушных целей. По словам Сухаревского, работает это оружие на определенной высоте, но какие-либо подробности он раскрывать не стал, лишь констатировал сам факт наличия такого оружия на Украине.
— заявил Сухаревский.
Стоит отметить, что это не первое заявление Сухаревского на тему применения ВСУ лазерного оружия, причем в декабре прошлого года он был более многословен, рассказав о том, что Украина якобы сама разработала лазерную установку под названием «Трезубец», способную сбивать российские самолеты на высоте до 2 км. Самое главное в этом заявлении то, что, оказывается, Украина входит в пятерку стран, имеющих такое оружие.
— приводит украинская пресса слова Сухаревского.
Между тем еще в апреле прошлого года британское Минобороны планировало отправить на Украину лазерную систему DragonFire для испытаний в боевых условиях. По мнению британцев, данное оружие прекрасно справляется с беспилотниками.