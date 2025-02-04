Государство войдет в орган управления ДОСААФ - указ президента РФ

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым государство войдет в орган управления общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России).

Согласно указу президента, опубликованному на портале правовой информации, это делается в целях консолидации усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развития военно-патриотического воспитания, повышения престижа военной службы.

В соответствии с указом координацию деятельности ДОСААФ России от имени Российской Федерации осуществляет Минобороны.

Этим же указом Путин поручил Минобороны, Минспорта и Минпросвещения обеспечить оказание ДОСААФ поддержки в выполнении государственных задач и контроль за их выполнением. Самому ДОСААФ рекомендовано внести в свой устав ряд изменений, предусматривающих, в том числе, возможность членства в нем граждан РФ, достигших 14-летнего возраста.