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Военное обозрение

Иран достиг точки, в которой он может эффективно использовать ядерные технологии – вице-президент Эслами

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Источник изображения: topwar.ru

Иран намерен использовать свои ядерные достижения в различных областях. Об этом заявил вице-президент Исламской Республики, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. По его словам, Тегеран в настоящее время находится на начальном этапе своего ядерного пути, но уже достиг значительных успехов.

Иран достиг точки, в которой он может эффективно использовать ядерные технологии

– заявил Эслами.

Он добавил, что Тегеран планирует ускорить развитие в различных отраслях, используя ядерные технологии, которые оказывают значительное влияние на все сферы. По его словам, Иран продолжает развивать ядерную программу, не входя ни в один блок и сохраняя свой независимый путь в ядерной сфере.

Стратегия Исламской Республики заключается не в приобретении атомного оружия, Иран категорически против производства оружия массового поражения

– подчеркнул вице-президент страны.

При этом чиновник подчеркнул, что обвинения Ирана в том, что его ядерная программа имеет военную направленность, являются всего лишь оправданием для Запада.

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Иран
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Ядерный щит
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