TNI: российский РК "Искандер-1000" меняет динамику безопасности в Европе

Ракета “Искандер-1000” обладает увеличенной дальностью, потрясающей точностью и может стремительно маневрировать на подлете к цели, сбить ее невозможно, пишет TNI. У России появилась система, которая полностью меняет динамику безопасности в Европе.

Брэндон Вайхерт

В ходе продолжающегося противостояния на Украине Россия извлекла ценные уроки о конфликтах 21-го века и начала готовить силы к новой эпохе войн. После почти трех лет боевых действий смертоносность Вооруженных сил России возросла — вопреки всем уверениям западных источников в обратном. Даже сам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подспудно признал мощь Москвы в январе, отметив, что Кремль производит больше вооружений за три месяца, чем вся военно-промышленная база НАТО — за целый год.

Вообще, адаптация имеет решающее значение в войнах. В мирное время она происходит гораздо медленнее. Однако в разгар боевых действий военная наука, технологии и тактика стремительно меняются. Побеждает та сторона, которая быстрее всего приспосабливается к изменениям. Однако НАТО — лишь опосредованная участница украинского конфликта, тогда как Россия — самая непосредственная, благодаря чему и извлекла из него соответствующие уроки.

После быстрого захвата территории в первые недели конфликта боевые действия перешли в изнурительную битву на востоке Украины. США и их партнеры по НАТО активно накачивали Украину оружием, и Киев сделал все возможное, чтобы развернуть эти средства против Москвы. Но, по сути, динамика конфликта все равно благоприятствует России: она навязала Киеву боевые действия на истощение, в которых более крупные вооруженные силы России противостоят меньшим вооруженным силам Украины.

Более того, на Украине Россия объединила свою классическую методологию войны на истощение с кампанией массового окружения конкретных целей. Кстати, та же стратегия принесла Сталину победу над гитлеровскими армиями во Второй мировой войне (отметим, что эта параллель ограничивается лишь к военной тактике и стратегии и не касается идеологии противников).

Боевые системы России поистине впечатляют

На фоне этой военной трясины Москва развивает новые боевые системы и стратегии, нарушающие тщательно выстроенный баланс между Россией и НАТО в Европе. В самом деле, Россия уже разрабатывает — и внедряет — системы, которые полностью перечеркивают прежнюю стратегию НАТО по обороне всей Европы. Должно быть очевидно, что НАТО должна как можно скорее внедрить передовые контрмеры и новые возможности, чтобы восстановить утраченное сдерживание. И во многом это следствие того, что НАТО сама усугубила конфликт на Украине своей якобы безграничной помощью.

Одна из областей, где Россия продвинулась вперед благодаря накопленному на Украине опыту, — новая баллистическая ракетная система “Искандер-1000”. Свое говорящее название она получила благодаря дальности действия в тысячу километров и представляет собой модификацию существующей системы “Искандер-М”. Русские утверждают, что помимо большей дальности новый “Искандер-1000” еще и точнее.

“Искандер-М” разрабатывался для обхода противоракетной обороны НАТО и обеспечения как обычных, так и ядерных ударных возможностей. “Искандер-1000” опирается на эти возможности и улучшает их во всех отношениях (по крайней мере, так утверждают русские). Начиная с первых летних месяцев 2024 года, спустя два года с начала конфликта на Украине, Россия показывает “Искандер-1000” на военных парадах, посвященных 78-й годовщине ракетного полигона Капустин Яр.

“Искандер-1000”: разбираемся, что к чему

Внешне новая российская ракета имеет много общего со своей предшественницей 9М723 “Искандер-М”. Но, разумеется, есть и отличия от старшей сестры. Так, “Искандер-1000” отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полетом и наведения. Все эти новые возможности обеспечивают ей увеличенный радиус действия — примерно вдвое больше, чем у исходного “Искандера-М”.

Многие, как и следовало ожидать, сосредоточились на впечатляющем радиусе действия “Искандера-1000”, однако его точность — ничуть не меньший повод для беспокойства западных военных аналитиков. Московские ученые оснастили “Искандер-1000” новой автономной инерциальной системой наведения (ИНС), дополненной спутниковой навигацией на базе отечественного конкурента американской глобальной системы позиционирования (GPS) — системы ГЛОНАСС. Вдобавок ко всему, русские запрограммировали систему наведения на использование радара на подлете к цели, благодаря чему “Искандер-1000” получил невероятный допуск радиального отклонения, составляющий всего около пяти метров.

Иными словами, это оружие редко промахивается. Хотя, опять же, это если верить нашим русским друзьям. А уж они-то никогда не будут преувеличивать свои возможности, не говоря уже о том, чтобы лгать о них, верно?

Серьезное отношение к российскому оружию

Давайте начистоту: на протяжении всего конфликта на Украине русские доказали, что Запад недооценивает их на свой страх и риск. Если верить Кремлю, ракета “Искандер-1000” может стремительно маневрировать на высоких скоростях на подлете, одновременно запуская ложные цели, которые наверняка перегрузят систему ПВО противника. Так что, возможно, на сей раз нам действительно стоит поверить русским на слово: у них и впрямь появилась система, которая полностью меняет динамику региональной безопасности.

С дальностью в тысячу километров “Искандер-1000” сможет безопасно поражать цели в тылу НАТО прямо с российской территории — или с ее анклава в Калининградской области. Да, еще эта ракета идеально подходит для того, чтобы сбивать хваленые истребители F-16, которые НАТО передала Украине.

Даже если конкретно эта система перехвалена, факт остается фактом: доселе российское оружие было весьма эффективным в войне на Украине. Несмотря на некоторые проблемы, русские неуклонно изматывают украинцев, даже несмотря обширную военную помощь, которой НАТО заливает Киев со своих арсеналов, словно из пожарного шланга.

Теперь, когда Москва одерживает верх на Украине, а новая администрация Трампа в США становится все сговорчивее, ослабленные и изолированные европейские члены НАТО могут столкнуться с более сильной и озлобленной Россией, чем до начала конфликта.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.