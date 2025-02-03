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Военное обозрение

Рютте призвал Европу поддержать Украину, так как фронт якобы движется «в неправильном направлении»

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Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс не устраивает ситуация на Украине, российская армия наступает, а этого не должно было произойти. С соответствующим заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте.

Говорящая голова альянса призвал страны Европы сделать так, чтобы Россия не достигла целей спецоперации, а условия на возможных переговорах должна диктовать Украина. По словам Рютте, на данный момент фронт на Украине движется «в неправильном направлении», а задача западных стран — сделать так, чтобы он повернулся в «нужном» направлении, в общем, сделать всё, чтобы Зеленский «праздновал победу».

И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Так что нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их, чтобы они заняли позицию силы.

— заявил Рютте.

Генсек НАТО призвал страны Европы, а в особенности Германию, тратить как можно больше на оборону и производить как можно больше вооружений, чтобы снабжать ими Украину. Также Европа должна «готовиться к войне» с Россией, которая якобы вынашивает планы по нападению. С большой вероятностью Рютте находится на содержании оружейных компаний, раз так пылко лоббирует их интересы.

Кстати, Рютте не в первый раз заявляет о необходимости поддержки Украины, чтобы не допустить победы России.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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