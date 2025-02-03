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Североатлантический альянс не устраивает ситуация на Украине, российская армия наступает, а этого не должно было произойти. С соответствующим заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте.
Говорящая голова альянса призвал страны Европы сделать так, чтобы Россия не достигла целей спецоперации, а условия на возможных переговорах должна диктовать Украина. По словам Рютте, на данный момент фронт на Украине движется «в неправильном направлении», а задача западных стран — сделать так, чтобы он повернулся в «нужном» направлении, в общем, сделать всё, чтобы Зеленский «праздновал победу».
— заявил Рютте.
Генсек НАТО призвал страны Европы, а в особенности Германию, тратить как можно больше на оборону и производить как можно больше вооружений, чтобы снабжать ими Украину. Также Европа должна «готовиться к войне» с Россией, которая якобы вынашивает планы по нападению. С большой вероятностью Рютте находится на содержании оружейных компаний, раз так пылко лоббирует их интересы.
Кстати, Рютте не в первый раз заявляет о необходимости поддержки Украины, чтобы не допустить победы России.