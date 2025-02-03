Катар призывает израильтян и движение ХАМАС незамедлительно продолжить переговоры по продлению перемирия

Мадрид. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти Катара, которые выступают основным посредником в контактах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, призвали обе стороны незамедлительно продолжить переговоры по продлению режима прекращения огня.

"Мы обращаемся к обеим сторонам с призывом незамедлительно приступить к обсуждению второй фазы перемирия", - приводит в воскресенье агентство ЭФЭ слова премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани.

Он выразил сожаление в связи с тем, что переговоры оказались под угрозой, и что обсуждение второй фазы перемирия так пока и не началось.

Ранее агентство ЭФЭ со ссылкой на источники сообщило, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с палестинским движением ХАМАС. Группа израильских переговорщиков должна была выехать в Доху в понедельник.

"Пока выезда делегации не ожидается", - сообщил собеседник агентства, отметив в то же время, что переговоры по второй фазе в той или иной мере уже начались.

О причинах отказа израильской делегации от этого визита агентство не сообщает, подчеркивая, что он не состоится до встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча запланирована на вторник.