Оборонный сектор Украины входит в решающую стадию конфликта в полном раздрае (The Washington Post, США)

WP: министр обороны Украины требует распустить агентство по оборонным закупкам

В киевском оборонном ведомстве разгорелся скандал, пишет WP. Министр обороны Умеров требует увольнения главы агентства по оборонным закупкам Безруковой. Другие чиновники призывают уволиться самого Умерова. На Украине сетуют: время для разногласий выбрано крайне неудачное.

Между высшими должностными лицами оборонного ведомства Украины разворачивается спор на фоне беспокойства о продолжении военной поддержки со стороны США. Он вновь пробуждает опасения по поводу коррупции.

Деятельность главного украинского агентства по закупкам оружия с бюджетом более семи миллиардов долларов уже неделю приостановлена. Это произошло в результате противоречивой ситуации, грозящей подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Причиной являются разногласия по поводу того, кто должен возглавить агентство.

Министр обороны Украины Рустем Умеров недавно заявил, что не будет продлевать контракт с директором агентства по закупкам Мариной Безруковой из-за "неудовлетворительных" результатов ее работы. Однако ответственный за принятие такого решения наблюдательный совет уже единогласно проголосовал за его продление.

Безрукова, активисты и некоторые законодатели неоднократно осуждали действия Умерова. Его обвиняли в злоупотреблении властью, способном подорвать как раз те антикоррупционные усилия, для борьбы с которыми и создавалось агентство. В стране уже звучат призывы к отставке главы оборонного ведомства.

Любой намек на скандал в оборонном секторе Украины приходится на опасное для страны время, поскольку после вступления в должность президента США Дональда Трампа перспективы помощи Киеву со стороны Вашингтона остаются неясными. Представители республиканской партии также часто обвиняют Киев в коррупции.

"Время выбрано как нельзя более неудачно", — считает Дарья Каленюк, исполнительный директор украинского Центра антикоррупционных действий и автор жалобы в Национальное антикоррупционное бюро, которое, в свою очередь, начало расследование. "На месте России я бы как раз и придумала что-то в таком духе, чтобы подорвать международную поддержку Украины", — добавила она.

Европейские спонсоры обеспокоены

Европейские страны, которые более тесно сотрудничали с агентством по закупкам, теперь уже не уверены, кто им руководит.

Безрукова отказалась покинуть пост и продолжает работать в своем кабинете в здании агентства. Тем временем уполномоченные структуры ведут расследование, имел ли Умеров необходимые полномочия, чтобы отменить решение созданного по его инициативе в конце прошлого года наблюдательного совета.

"Речь идет не просто о попытке уволить меня, а о намеренном уничтожении учреждения в нарушение всех возможных законов и международных обязательств Украины", — написала она в пятницу в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому.

Украинский лидер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Группа из семи стран-союзников Украины в распространенном в понедельник совместном заявлении призвала "оперативно разрешить ситуацию и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Соответствие принципам эффективного управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров".

Инициатива Умерова — это не первая его попытка уволить Безрукову. В прошлом году он пытался объединить возглавляемое ей агентство по закупкам со структурой, ответственной за закупки нелетальных вооружений, и освободить Безрукову от должности. НАТО выступила против этого решения, и Умерову пришлось изменить курс: вместо этого для каждого из агентств создали по наблюдательному совету.

Борьба Украины с коррупцией

Европейские союзники Киева в основном воспринимали агентство по закупкам как надежного партнера, путем сотрудничества с которым можно было поддержать растущую оборонную промышленность Украины. Ожидалось, что в этом году через агентство пройдет около миллиарда долларов от европейских стран и структура будет совместно с партнерами выбирать, какие контракты на поставку оружия подписать, а затем получит деньги.

Даже когда украинские и западные чиновники в частном порядке обсуждали эффективность работы Безруковой, они признавали отсутствие доказательств ее участия в каких-либо правонарушениях или коррупционных схемах.

Преимущественно "чистый" послужной список агентства говорит о прогрессе Украины в сфере борьбы с коррупцией.

В этом году ожидается сокращение поставок оружия из США. Поэтому украинское внутреннее производство и закупки будут играть более важную роль в условиях продолжения борьбы с превосходящим в численности и отлично экипированным противником.

Зеленский назначил Умерова на пост министра обороны в 2023 году, чтобы зачистить министерство от коррупции после скандала вокруг его предшественника, который якобы закупал продовольствие для солдат по завышенным ценам. По словам аналитиков, создание независимых агентств по военным закупкам задумывалось как своего рода испытание новой системы корпоративного управления, которая должна стать более прозрачной и менее подверженной коррупции.

Украинские чиновники осуждают конфликт

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила общественной вещательной компании Suspilne, что этот диспут уже повлиял на отношения с западными партнерами Украины и что ей задавали вопросы о нем при посещении штаб-квартиры НАТО.

Глава антикоррупционного комитета парламента, член правящей партии Зеленского "Слуга народа" Анастасия Радина написала в Facebook*, что действия Умерова "подрывают реформу оборонных закупок и равносильны прямому вмешательству в закупочные процессы".

"Воюющей стране нужен министр обороны, для которого законность, прозрачность и подотчетность не пустые слова", — отметила она и призвала Умерова уйти в отставку.

Однако высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности в силу чувствительного характера обсуждаемого вопроса, выразил сомнение, что этот спор способен привести к увольнению Умерова. "Но в любом случае это всё плохо кончится. Это уже не может закончиться хорошо, доверие уже подорвано", — прокомментировал чиновник.

Тем не менее, деятельность агентства парализована, и оно не может закупать больше оружия. Структура уже не успевает освоить бюджет, выделенный на январь и февраль. По словам Безруковой, она последнюю неделю занималась тем, что успокаивала поставщиков оружия, которые опасаются, что существующие контракты могут быть аннулированы.

Обвинения Умерова

Министерство обороны на этой неделе направило письмо в аккредитованные на Украине посольства (имеется в распоряжении у The Washington Post). В нем Умеров пишет, что в 2024 году под руководством Безруковой Агентство оборонных закупок "не выполнило 47% своих обязательств по поставке техники и снаряжения на фронт, как указано в официальном плане поставок, представленном в Генеральный штаб для разработки планов".

Умеров также заявил, что агентство вовлекалось в "политические игры, [допускало] утечку контрактов и информации". Конкретных примеров глава оборонного ведомства не привел.

Безрукова возразила, что она сосредоточилась на подписании долгосрочных контрактов, некоторые из которых будут выполнены в 2025 году. Она придерживалась стратегии отказа от покупки всех имеющихся запасов вооружения с целью понизить цены. В результате время ожидания увеличилось, но, по ее словам, министерство одобрило этот план.

И она, и Юрий Джигир, председатель наблюдательного совета, уволенный после того, как совет проголосовал за продление контракта Безруковой, отметили, что в начале октября они получили почти два миллиарда долларов из бюджета. У них было всего несколько месяцев, чтобы потратить эти деньги.

По данным американского независимого центра "Немецкий фонд Маршалла", Безрукова изменила процесс закупки оружия, перейдя к прямой работе с производителями.

Она отсекла "легионы теневых и коррумпированных посредников, которые наживаются на печально известном своей непрозрачностью и раздробленностью международном рынке оружия". Под ее руководством Агентство оборонных закупок сократило долю посредников с 81% до 12%".

На состоявшемся в пятницу брифинге в Министерстве обороны чиновники заявили, что параллельное агентство Украины по закупкам нелетальных вооружений было более эффективным, поэтому Умеров решил передать его главе Арсену Жумадилову руководство над обоими ведомствами. Начальник управления закупочной политики Минобороны Глеб Каневский заявил, что "по ряду категорий техники поставки в 2024 году не были осуществлены, что не позволило Генштабу строить корректные планы".

Один из европейских дипломатов, говоривший на условиях анонимности из-за отсутствия полномочий для публичного обсуждения этого вопроса, признал, что работа Безруковой временами шла медленно. Однако при этом чиновник добавил, что для западных союзников самым важным вопросом является создание Киевом институтов и их сохранение. Роспуск агентства оборонных закупок в любой его форме приведет к тому, что партнерам придется начинать всё с нуля.

Джигир, отстраненный от должности председателя наблюдательного совета структуры, сказал, что были и другие факторы, которые способствовали "неоптимальной" работе агентства по закупкам. Оценка работы Безруковой была попыткой отвлечь общественность от основного вопроса — превышения Умеровым своих полномочий.

По словам Джигира, совет планировал дождаться результатов натовского аудита работы агентства, который должен был продлиться до шести месяцев, а затем решить его судьбу. Безрукова заявила, что поддерживает этот процесс, поскольку такое решение, по ее мнению, было бы справедливым.

Сама Безрукова, как и многие другие, всё еще ожидают реакции одной ключевой фигуры — Зеленского.

"Если бы Умеров получил на всё это разрешение у Зеленского, я бы не выжила здесь в профессиональном плане", — сказала она The Post в четверг. Указав на свой кабинет в агентстве по оборонным закупкам, женщина добавила: "И тем не менее, я всё еще здесь".

Авторы: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Сергей Корольчук (Serhii Korolchuk).

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