WP: в украинском оборонном секторе произошел раскол в самый опасный момент

Как утверждает издание, речь идет о разногласиях между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Раскол в оборонном секторе Украины произошел в решающий момент конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как утверждает издание, речь идет о разногласиях между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок (АОЗ), которые могут подорвать поддержку Киева со стороны Запада. Любой скандал в украинском оборонном секторе происходит в непростое для страны время, когда будущее военной помощи США при президенте Дональде Трампе остается неясным. Республиканцы в США также часто обвиняют Киев в коррупции, подчеркивает газета.

Европейские страны, которые более тесно сотрудничали с АОЗ, теперь не понимают, кто за что отвечает, пишет издание.

Ранее страны G7 и западные антикоррупционные организации предупредили Украину, что конфликт между министром обороны страны Рустемом Умеровым и экс-главой АОЗ Мариной Безруковой может подорвать доверие Вашингтона к Киеву.

24 января Умеров инициировал увольнение своего заместителя Олега Клименкова и главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой из-за проблем с военными закупками и обеспечением армии. Против самого главы Минобороны выдвинул обвинения Центр противодействия коррупции. Основанием стал отказ министра продлевать контракт с Безруковой и увольнение двух членов наблюдательного совета, голосовавших за продление договора.